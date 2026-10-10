Phát động phong trào 'Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên'

Dự Lễ phát động tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội và hơn 12.000 người.

Các đại biểu tham dự chương trình phát động. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Dân cường thì quốc thịnh”. Một quốc gia mạnh cần những người dân khỏe mạnh. Một đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ một cộng đồng khỏe mạnh. Thấm nhuần tư tưởng ấy, Đảng, Nhà nước ta luôn đặt con người và sức khỏe nhân dân vào vị trí trung tâm của phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, sức khỏe, thể lực của mỗi người dân là một phần rất quan trọng của sức mạnh quốc gia. Phát triển thể dục, thể thao phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực và lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Theo đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, để mục tiêu đó trở thành hiện thực, điều quan trọng là mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình bằng một sự lựa chọn đơn giản: Chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện để tập luyện. Không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày để từ mỗi cá nhân lan tỏa đến gia đình và cộng đồng. Cha mẹ cùng con tập luyện, ông bà cùng con cháu vận động, đồng nghiệp cùng chơi thể thao, cộng đồng cùng tạo dựng một nếp sống khỏe. Khi vận động trở thành thói quen của mỗi người, chúng ta sẽ tạo được một xã hội năng động, một cộng đồng khỏe mạnh. Và để tạo một xã hội khỏe mạnh, để thể dục thể thao trở thành nét đẹp văn hóa, gieo vào cuộc sống nguồn năng lượng tích cực, góp phần phòng chống bệnh tật, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe sẽ thực sự trở thành nền tảng cho hạnh phúc của nhân dân và sức mạnh của quốc gia.

Thay mặt Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi người dân Việt Nam dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở đâu hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, để thể thao trở thành niềm tin và niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của cộng đồng.

Nghi thức bấm nút phát động. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Đồng chí Phó thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực, quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong nhân dân. "Thể thao dạy chúng ta: Muốn đi xa phải bền bỉ, muốn chiến thắng phải vượt qua chính mình. Mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay là động lực của hàng triệu triệu bước chân mãi mãi từ ngày mai. Cùng vận động, hòa chung nhịp, góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, phú cường, thịnh vượng", đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Các đại biểu tham gia chạy bộ đồng hành. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Sau nghi thức phát động, các đại biểu, các lực lượng, vận động viên, người dân tham gia chạy, đi bộ đồng hành; tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm, hướng dẫn tập luyện, tư vấn sức khỏe.

Chương trình quy tụ các vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Các chiến sĩ tham gia chạy bộ đồng hành. Ảnh: BÙI LƯỢNG