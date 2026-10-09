Theo kế hoạch, Lễ phát động phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" sẽ được tổ chức vào ngày 10-10-2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên toàn quốc, với điểm cầu trung tâm tại Thủ đô Hà Nội, kết nối tới 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Các hoạt động hưởng ứng như chạy bộ, đi bộ đồng hành, thể thao tập thể và cộng đồng sẽ được tổ chức đồng loạt, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong toàn xã hội.

Phong trào hướng tới khuyến khích mỗi người dân, không phân biệt độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, chủ động lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với thể trạng, điều kiện và sở thích để duy trì tập luyện thường xuyên.

Tập luyện thể dục thể thao góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần của mỗi cá nhân

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, cơ sở vật chất để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia rèn luyện thân thể; đồng thời đẩy mạnh thể dục, thể thao học đường, khuyến khích học sinh, sinh viên hình thành thói quen vận động ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Việc rèn luyện thể dục, thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần của mỗi cá nhân mà còn tạo sự gắn kết trong gia đình, cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội khỏe mạnh, văn minh và phát triển bền vững.