Phát động Phong trào không săn bắt, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã, chim di cư trái pháp luật

Thạc sĩ Nguyễn Hoài Bảo, đại diện Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế tuyên truyền về chim di cư, sinh cảnh đất ngập nước và các mối đe dọa từ săn bắt, bẫy bắt, mua bán tiêu thụ trái pháp luật.

Tham dự chương trình có đại diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; đại diện Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế; lãnh đạo xã Tân Phú Đông; đại diện Sở NN&MT tỉnh Vĩnh Long, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh; các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cá nhân và hộ gia đình các xã ven biển gồm: Gia Thuận, Tân Điền, Gò Công Đông, Tân Phú Đông, Tân Thới…

Tại chương trình, các đại biểu được tuyên truyền về vai trò của chim di cư, hệ sinh thái đất ngập nước và những nguy cơ từ hoạt động săn bắt, bẫy bắt, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật. Đồng thời, được phổ biến các quy định pháp luật và trách nhiệm của chính quyền, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học.

Đại diện 5 hộ dân, cơ sở gây nuôi động vật hoang dã của 5 xã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Dịp này, lãnh đạo 5 xã gồm: Tân Phú Đông, Gia Thuận, Tân Điền, Gò Công Đông và Tân Thới đã ký cam kết thực hiện công tác quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học và tuyên truyền không săn bắt, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã, chim di cư trái pháp luật. Đại diện 5 hộ dân, cơ sở gây nuôi động vật hoang dã của 5 xã cũng ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Phát biểu hưởng ứng chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú Đông Dương Vương Đạo nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ đa dạng sinh học. Đồng thời, đồng chí kêu gọi các tổ chức, cá nhân và người dân tích cực tham gia tuyên truyền, nói không với săn bắt, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã, chim di cư trái pháp luật, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và gìn giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững…