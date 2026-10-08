Phát động 'Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên'

Phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Lễ phát động nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục, thể thao; khuyến khích mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với điều kiện, sở thích và sức khỏe để tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức hướng tới tạo khí thế sôi nổi trong phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học và các tổ chức đoàn thể trong vận động cán bộ, chiến sĩ, học sinh và nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao.

Lễ phát động hưởng ứng chương trình phát động quy mô toàn quốc, góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể dục, thể thao, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thường xuyên trong cộng đồng.