Phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026

Hội Người cao tuổi thành phố tiếp nhận nguồn kinh phí tài trợ khám, điều trị về mắt và răng cho người cao tuổi từ các đơn vị. Ảnh: THÁI HOÀNG

Ông Phạm Quý, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố cho biết, chủ đề Tháng hành động vì người cao tuổi năm nay mang ý nghĩa sâu sắc nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong xu thế già hóa dân số.

Đây là cơ sở quan trọng giúp các cấp hội tiếp tục đổi mới, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo hiệu quả công tác người cao tuổi hằng năm.

Theo đó các cơ quan, đoàn thể, nhà tài trợ cùng toàn xã hội tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để Tháng hành động triển khai mạnh mẽ, đạt kết quả thiết thực.

Tại buổi lễ, Hội Người cao tuổi thành phố tiếp nhận nguồn kinh phí tài trợ khám, điều trị về mắt và răng cho người cao tuổi từ các đơn vị; đồng thời Ban tổ chức tặng 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.