Phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện các sở ngành; lãnh đạo các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; lãnh đạo Đảng ủy các xã, phường: An Tường, Thái Bình, Yên Sơn.

Toàn tỉnh hiện có gần 178.000 hội viên người cao tuổi; 1.194 câu lạc bộ, thu hút khoảng 43.300 NCT tham gia, trong đó có 135 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với khoảng 7.900 thành viên. Các CLB trở thành nơi sinh hoạt, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và phát huy vai trò NCT trong cộng đồng.

Tháng Hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 tập trung đưa chủ đề thành những việc làm cụ thể, thiết thực, có địa chỉ và kết quả. Trọng tâm là tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, quyền của NCT; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách; tăng cường khám, tư vấn, quản lý sức khỏe; quan tâm NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, khuyết tật.

Ban tổ chức trao 10 suất quà tặng NCT có hoàn cảnh khó khăn ở phường An Tường, xã Yên Sơn và xã Thái Bình.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục triển khai Chương trình “Mắt sáng cho NCT”, chú trọng khám, sàng lọc, tư vấn, hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt, nhất là đối với NCT có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa; các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tạo điều kiện để NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã trao 10 suất quà tặng NCT có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Tường, xã Yên Sơn và xã Thái Bình.

Thông qua Tháng hành động, Ban Công tác NCT tỉnh tiếp tục kêu gọi sự tham gia của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò NCT. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.