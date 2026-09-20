Phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam (áo trắng đội mũ) cùng các đại biểu tại gian hàng sản phẩm bảo vệ môi trường.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên quy mô toàn cầu từ năm 1993, diễn ra vào tuần thứ ba của tháng 9 hằng năm, thu hút sự tham gia của gần 200 quốc gia và hàng triệu người trên thế giới. Việt Nam bắt đầu hưởng ứng chiến dịch từ năm 1994.

Sau hơn 30 năm, các hoạt động hưởng ứng đã góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường tại nhiều địa phương trên cả nước.

Các đại biểu ấn nút khởi động Chiến dịch cộng đồng "21 ngày phân loại".

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên cho biết, tại Việt Nam, chất thải thực phẩm và chất thải hữu cơ chiếm khoảng 50-70% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt. Nếu không được giảm thiểu, phân loại, thu gom và xử lý phù hợp, đây sẽ tiếp tục là áp lực đối với hạ tầng và môi trường đô thị.

Theo Thứ trưởng Lê Trọng Yên, chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch” không chỉ là lời kêu gọi giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn đặt ra cách tiếp cận toàn diện hơn. Một chiếc đĩa ăn sạch không chỉ là không bỏ thừa thực phẩm mà còn là khởi đầu cho một chuỗi tuần hoàn tài nguyên. Từ sự tiết kiệm trên bàn ăn, phân loại tại căn bếp sẽ góp phần xây dựng hệ thống quản lý chất thải hiệu quả, giảm ô nhiễm và xây dựng những đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Việc tổ chức lễ phát động tại Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đây là đô thị lớn, tập trung đông dân cư, có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tiêu dùng sôi động, đồng thời đứng trước yêu cầu cấp thiết về giảm chất thải, nâng cao hiệu quả quản lý môi trường.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên đề nghị các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân giảm lãng phí thực phẩm, giảm chất thải ngay từ nguồn; thực hiện phân loại chất thải tại nguồn gắn với thu hồi và sử dụng hiệu quả tài nguyên; thúc đẩy đổi mới công nghệ, mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng giảm chất thải, kéo dài vòng đời, tăng khả năng tái sử dụng, tái chế; đồng thời huy động sự tham gia của cộng đồng và tăng cường hợp tác, chia sẻ nguồn lực.

Ra quân thực hiện Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đánh giá cao việc Việt Nam lựa chọn giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm và quản lý chất thải hữu cơ làm trọng tâm của chiến dịch năm 2026.

Theo bà Pauline Tamesis, giải quyết vấn đề này vừa là yêu cầu cấp thiết về môi trường, vừa mở ra cơ hội tăng cường an ninh lương thực, xây dựng những đô thị lành mạnh hơn, đồng thời góp phần vào mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt Net Zero vào năm 2050.

Liên hợp quốc khẳng định sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và người dân Việt Nam trong chia sẻ tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, huy động các đối tác và hỗ trợ những giải pháp chuyển các cam kết về phát triển bền vững thành thay đổi cụ thể trong đời sống.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 hướng tới giải quyết các nguyên nhân tạo ra chất thải, thúc đẩy giảm lãng phí thực phẩm, phát triển kinh tế tuần hoàn và xây dựng đô thị bền vững.

Các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân giảm phát sinh chất thải trong sinh hoạt, thúc đẩy sản xuất, mua sắm và tiêu dùng có trách nhiệm; đồng thời khuyến khích các địa phương tăng cường thu hồi thực phẩm, xử lý chất thải hữu cơ, phân loại rác, phân phối lại thực phẩm dư thừa, ủ phân và thu hồi tài nguyên.

Chiến dịch cũng nhấn mạnh vai trò của chính sách, công nghệ và hợp tác giữa các bên trong xây dựng hệ thống quản lý chất thải hiệu quả hơn, hướng tới những đô thị sử dụng tài nguyên tiết kiệm, có khả năng chống chịu và phát triển bao trùm.