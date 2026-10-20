Phát động hưởng ứng chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương”

Lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Dự Lễ phát động có đại diện Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Phủ Lý, cùng các thầy, cô giáo vầ gần 1.500 học sinh Trường THCS Trần Phú.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) phát biểu tại lễ phát động.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường phát biểu tại Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch.

Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 do Liên minh Niềm tin số và Cục An ninh mạng khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc), UNODC (Cơ quan của Liên Hợp quốc về chống ma túy và tội phạm).

Tại tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức triển khai Chiến dịch với 2 giai đoạn chính. Trong đó, giai đoạn khởi động (từ 10/10/2026 - 22/10/2026); giai đoạn 2 (từ 23/10/2026 - 10/12/2026), 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai hưởng ứng chiến dịch; trong đó, trên 50% cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động trực tiếp như workshop, tọa đàm, ngày hội, tiết học...

Với chủ đề phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên, chiến dịch hướng tới việc giúp người trẻ nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ trên môi trường mạng như: lừa đảo, bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, thao túng tâm lý, xâm phạm dữ liệu cá nhân và phát tán nội dung gây tổn thương.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) tuyên truyền cho học sinh về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Tại chương trình, các đại biểu, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường được giới thiệu những nội dung trọng tâm của chiến dịch; tìm hiểu kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội an toàn; cách nhận biết các tình huống có nguy cơ bị xâm hại trực tuyến và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng khi cần thiết.

Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương” nhằm hướng tới xây dựng mạng lưới phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý và cộng đồng trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên; đồng thời lan tỏa thông điệp mỗi bình luận, tin nhắn hay nội dung được chia sẻ trên mạng đều cần dựa trên sự tôn trọng và trách nhiệm.