Phát động hưởng ứng chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương”

Cán bộ phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) tuyên truyền cho học sinh về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Dự Lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo: Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; phường Nam Định; đại diện các lực lượng chức năng, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Nam Định; thành viên Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Ninh Bình, cùng thầy, cô giáo và hơn 1.770 học sinh Trường THPT A Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Đại tá Mai Đại Trưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch.

Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương” do Liên minh Niềm tin số và Cục An ninh mạng khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế UNICEF, UNODC.

Chiến dịch mang thông điệp nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Khẳng định: Khi gặp khó khăn, bị đe dọa hoặc bị tổn thương trên mạng, các em không đơn độc; luôn có gia đình, thầy cô, nhà trường, lực lượng công an và cộng đồng sẵn sàng lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ các em.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch.

Với chủ đề phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh, thiếu niên, chiến dịch hướng tới nâng cao nhận thức cho trẻ em, thanh, thiếu niên, phụ huynh, giáo viên và cộng đồng về các nguy cơ xâm hại, tổn thương; giúp nhận diện những hành vi không an toàn trên không gian mạng như: lừa đảo, bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, thao túng tâm lý, xâm phạm dữ liệu cá nhân và phát tán nội dung gây tổn thương.

Trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet an toàn; xây dựng và phát huy mạng lưới hỗ trợ trẻ em, thanh, thiếu niên cách phòng tránh, tìm kiếm sự giúp đỡ, kịp thời thông báo và phối hợp xử lý khi xảy ra các vụ việc xâm hại trực tuyến, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, thân thiện, nhân văn; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, hỗ trợ trẻ em phát triển lành mạnh trên môi trường số.

Tại chương trình, các đại biểu, học sinh được giới thiệu những nội dung trọng tâm của chiến dịch; tìm hiểu kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội an toàn; cách nhận diện các nguy cơ bị xâm hại, tổn thương đối với trẻ em trên môi trường mạng, cách phòng ngừa và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng khi cần thiết.

Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương” cũng là lời kêu gọi hành động, sự cam kết về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và mỗi cá nhân trong công tác bảo vệ trẻ em, thanh, thiếu niên trên không gian mạng, góp phần để trẻ em, học sinh được học tập, kết nối, và phát triển an toàn trong thời đại số.