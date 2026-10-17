Phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma tuý năm 2026

Toàn cảnh buổi lễ phát động

Đây là một trong những nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ GDĐT về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030.

Lễ phát động được kết nối trực tuyến đến tất cả các tỉnh/thành phố, các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc.

Những thông điệp cần được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh là điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục và sự phát triển toàn diện của người học. Ma túy có thể làm tổn hại sức khỏe, gián đoạn việc học tập, ảnh hưởng đến tương lai của học sinh, sinh viên và để lại những hệ lụy nặng nề đối với gia đình, cộng đồng.

Tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay có xu hướng ngày càng tinh vi, các hình thức xâm nhập vào môi trường học đường ngày càng đa dạng, khó lường. Vì vậy, phòng, chống ma túy trong trường học cần phải được quan tâm thường xuyên, gắn với trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ học sinh, sinh viên.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại lễ phát động

Nhấn mạnh ý nghĩa của lễ phát động không chỉ dừng lại ở một buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GDĐT khẳng định những thông điệp cần được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong từng nhà trường, từng lớp học và mỗi gia đình.

Thứ trưởng đề nghị, các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đưa công tác phòng, chống ma túy trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng trường học an toàn; gắn phòng, chống ma túy với giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống và công tác tư vấn, hỗ trợ người học. Việc triển khai cần phù hợp với từng cấp học, từng địa bàn, chú trọng những nguy cơ thực tế để chủ động phòng ngừa.

Khẳng định vai trò quan trọng của phương pháp giáo dục, Thứ trưởng đề nghị các sở GDĐT, các nhà trường đổi mới theo hướng thiết thực, phù hợp với người học. Nội dung tuyên truyền phải chính xác, dễ hiểu, gắn với những tình huống các em có thể gặp trong đời sống và trên môi trường mạng.

Thứ trưởng lưu ý tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng Công an và chính quyền địa phương. Trong đó, cần có đầu mối liên hệ kênh tiếp nhận thông tin thuận tiện và cách phối hợp xử lí phù hợp khi phát hiện nguy cơ liên quan đến người học. Bảo đảm an ninh, an toàn trong và xung quanh trường học cần, tăng cường tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ thông tin cá nhân; tránh kì thị đối với học sinh, sinh viên cần được giúp đỡ.

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Thứ trưởng cũng đề nghị các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục nâng cao năng lực của đội ngũ và đánh giá thực chất kết quả triển khai. Quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng cho cán bộ quản lí, giáo viên, giảng viên, cán bộ tư vấn và cán bộ Đoàn, Hội, Đội; phối hợp với cơ quan chuyên môn để cập nhật thông tin, sử dụng tài liệu phù hợp.

Thứ trưởng yêu cầu việc đánh giá cần chú trọng mức độ hiểu biết, kĩ năng phòng ngừa của người học và chất lượng phối hợp, hỗ trợ tại cơ sở. Qua đó, kịp thời điều chỉnh cách làm, chia sẻ mô hình hiệu quả, hạn chế các hoạt động hình thức, tạo thêm áp lực cho nhà trường.

Quyết tâm xây dựng một "Học đường không ma túy"

Nhận thức rõ tính chất cấp bách của việc phòng, chống ma tuý trong học đường, bà Trần Ngọc Uyển, Phó Giám đốc Sở GDĐT Tây Ninh cho biết, ngành Giáo dục tỉnh luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và liên tục.

Bà Trần Ngọc Uyển, Phó Giám đốc Sở GDĐT Tây Ninh phát biểu tại lễ phát động

Nhận định học sinh, sinh viên chính là nhân tố quyết định sự thành công trong việc xây dựng một "Học đường không ma túy", Sở GDĐT tỉnh Tây Ninh luôn tập trung triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống ma túy; thắt chặt mối quan hệ phối hợp "Nhà trường – Gia đình – Xã hội”; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh phong trào thi đua, kí cam kết thi đua.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Cao Anh Tuấn thông tin tại buổi lễ

Với đặc thù, vai trò là trường sư phạm trọng điểm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Cao Anh Tuấn cho biết, nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy đến 100% học sinh, sinh viên, viên chức, người lao động; phối hợp với lực lượng Công an nhân rộng mô hình “Trường học an toàn – Không ma túy và tệ nạn xã hội”.

Cùng với đó, nhà trường cũng tăng cường nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong chương trình đào tạo giáo viên, trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và thực tập sư phạm, để mỗi sinh viên tốt nghiệp đều có năng lực tổ chức giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác chỉ đạo của ngành.

Đại diện các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục thực hiện nghi thức kí cam kết nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma tuý năm 2026

Đại diện học sinh, sinh viên, em Nguyễn Huỳnh Kim Ngân, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ, phòng, chống ma túy không phải là câu chuyện của riêng ai, cũng không phải trách nhiệm riêng của các cơ quan chức năng. Đó là trách nhiệm của mỗi gia đình, nhà trường, cộng đồng và đặc biệt là của chính mỗi học sinh, sinh viên.

“Những lời cam kết chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động. Với niềm tin vào tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam, chúng em quyết tâm biến nhận thức thành hành động, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không ma túy”, em Nguyễn Huỳnh Kim Ngân bày tỏ.

Học sinh, sinh viên diễu hành phát động nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma tuý năm 2026.

Tại buổi lễ, đại diện các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, nghề nghiệp đã thực hiện nghi thức kí cam kết và tổ chức lễ diễu hành phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma tuý năm 2026.

Tổ chức tuyên truyền pháp luật, kĩ năng về phòng, chống ma tuý cho học sinh, sinh viên

Sau buổi lễ phát động, Bộ GDĐT phối hợp với Bộ Công an tổ chức tuyên truyền pháp luật, kĩ năng về phòng, chống ma tuý cho học sinh, sinh viên.