Phát động học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy

Một tiết mục văn nghệ tại lễ phát động điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, lễ phát động kết nối trực tuyến tại Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (phường Điện Biên Phủ) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần, tương lai của thanh thiếu niên, đồng thời ảnh hưởng đến gia đình, nhà trường và trật tự, an toàn xã hội.

Trước những diễn biến phức tạp của tệ nạn ma túy, công tác phòng, chống ma túy trong trường học cần triển khai thường xuyên, đồng bộ, gắn với giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho các em.

Trong đó, mỗi học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức, chủ động tránh xa ma túy, không thử, không sử dụng, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động bạn bè và người thân cùng tham gia phòng, chống ma túy.

Tại chương trình, đại diện học sinh, sinh viên đã phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Lãnh đạo 5 Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện 5 trường đại học, cao đẳng thực hiện ký cam kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục phòng, chống ma túy trong năm học 2026 - 2027.

Đông đảo học sinh tham gia lễ phát động.

Sau lễ phát động, tại điểm cầu Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh. Tập trung làm rõ tác hại của các loại ma túy, những phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng ma túy, nhất là thông qua mạng xã hội và các mối quan hệ ngoài nhà trường…

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống ma túy cho học sinh.

Lễ phát động và hoạt động tuyên truyền góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phát huy vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trong bảo vệ học sinh trước hiểm họa ma túy.