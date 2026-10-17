Phát động học sinh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma tuý năm 2026

Tại Bắc Ninh, chương trình được tổ chức tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản (phường Kinh Bắc) kết nối điểm cầu chính. Dự chương trình có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Công an thành phố; đại diện 20 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố cùng đông đảo giáo viên và học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản.

Các đại biểu cùng đông đảo học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản tham dự lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh: Công tác phòng, chống ma túy trong học đường có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, tương lai của học sinh, sinh viên và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Trước những diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy, đồng chí đề nghị các cơ sở giáo dục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách, quy định về công tác phòng, chống ma túy trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh, sinh viên, gắn với thông điệp: “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Đổi mới thực chất nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò chủ thể của người học qua mô hình “Học sinh tự giáo dục học sinh”; duy trì hiệu quả các câu lạc bộ, khuyến khích mỗi học sinh, sinh viên trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình và cộng đồng dân cư.

Thiết lập kênh thông tin hai chiều chặt chẽ giữa nhà trường và cơ quan công an địa phương nhằm kịp thời trao đổi thông tin, phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên; phát huy hiệu quả hòm thư góp ý, đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh về dấu hiệu nghi vấn, hành vi mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng ma túy trong và ngoài khuôn viên trường học...

Các đại biểu và học sinh chụp ảnh lưu niệm tại lễ phát động.

Buổi lễ phát động góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và đề cao vai trò, trách nhiệm của nhà trường, cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh trong công tác giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng, chống ma túy. Tạo sự lan tỏa trong các cơ sở giáo dục về ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy; góp phần xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, không có ma túy.