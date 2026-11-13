Phát động giải thưởng ý nghĩa về 'Trường học xanh', 'Giảm thải rác nhựa' và 'Sử dụng nước an toàn, tiết kiệm'

Giải thưởng năm 2026 tập trung vào 3 chủ đề

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN năm 2026. Giải thưởng năm 2026 tập trung vào 3 chủ đề: “Trường học xanh”, “Giảm thải rác nhựa” và “Sử dụng nước an toàn, tiết kiệm”.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên, trường học là nơi hình thành kiến thức, nhân cách và thói quen của thế hệ trẻ. Khi việc tiết kiệm điện, nước, phân loại rác hay chăm sóc cây xanh trở thành nếp sinh hoạt hằng ngày, học sinh sẽ hiểu rõ hơn giá trị của tài nguyên và trách nhiệm đối với môi trường. Những thói quen tích cực này không chỉ được duy trì trong nhà trường mà còn có thể lan tỏa đến gia đình và cộng đồng.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên cho biết, xây dựng trường học sinh thái cần gắn với cả hoạt động giáo dục và cách thức quản lý, vận hành nhà trường. Mỗi cơ sở giáo dục cần tạo điều kiện để học sinh được quan sát, thực hành, đề xuất sáng kiến và cùng đánh giá kết quả. Đây cũng là ý nghĩa lâu dài mà Giải thưởng hướng tới.

Hình ảnh các đại biểu phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN năm 2026. Nguồn: Bnews/TTXVN.

Trong thời gian tới, các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan được đề nghị tăng cường phối hợp, phổ biến thể lệ, tiêu chí và khuyến khích các cơ sở giáo dục tham gia; quan tâm hỗ trợ các trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo còn khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và thông tin để Giải thưởng năm 2026 đạt kết quả thiết thực.

Các nhà trường cần chủ động đưa mục tiêu bảo vệ môi trường vào kế hoạch hoạt động, lồng ghép phù hợp trong giảng dạy, sinh hoạt và hoạt động trải nghiệm; khuyến khích học sinh đề xuất sáng kiến, tham gia giải quyết các vấn đề môi trường và duy trì thói quen tốt cả trong lẫn ngoài nhà trường.

Một trong những mục tiêu mà Ban tổ chức đưa ra là Giải thưởng cần phát huy vai trò kết nối, mở rộng hợp tác ASEAN, tạo điều kiện để các trường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến. Các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và tổ chức xã hội tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chuyên môn, học liệu và tập huấn giáo viên, ưu tiên những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Các phong trào bảo vệ môi trường giúp học sinh hình thành thói quen tốt

Đồng hành với chương trình, đại diện Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) cũng đã có phần chia sẻ về chăm sóc và bảo vệ môi trường trong các trường học, các phong trào được đông đảo học sinh ủng hộ và thực hiện thường xuyên sẽ góp phần xây dựng những ngôi trường xanh, vì tương lai xanh thông qua những thói quen và ý thức trách nhiệm của mỗi học sinh hành động mỗi ngày.

Quỹ Vì tương lai xanh ra đời ngày 07/7/2023 là một tổ chức phi lợi nhuận (Tập đoàn Vingroup là sáng lập viên) nhằm mục đích thực hiện các dự án, chương trình hành động thiết thực vì mục tiêu phát triển xanh bền vững thông qua các chương trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Theo bà Lê Thái Hà - Giám đốc Quỹ Vì tương lai xanh, trường học sinh thái không nhất thiết phải có công trình lớn hay nguồn kinh phí dồi dào. Một sáng kiến đơn giản, phù hợp với điều kiện của nhà trường, có sự tham gia tích cực của thầy cô và học sinh, được duy trì thường xuyên cũng có thể mang lại kết quả thiết thực. Điều quan trọng là những thay đổi tích cực cần tiếp tục được duy trì sau khi Giải thưởng kết thúc.Quỹ Vì tương lai xanh cũng hoan nghênh việc hình thành Mạng lưới các Trường học sinh thái ASEAN tại Việt Nam, qua đó tạo cơ hội để các trường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Trước đó, năm 2025, Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN cũng được phát động với chủ đề “Trường học không rác thải nhựa”, giải đã ghi nhận 294 hồ sơ tham gia với quy mô, chất lượng và sức lan tỏa cao.