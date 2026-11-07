Phát động Giải thưởng Văn học nghệ thuật Lâm Đồng lần thứ I - năm 2026

Giải Tác phẩm VHNT chất lượng cao hằng năm được Hội nâng tầm thành Giải thưởng VHNT của Hội

Giải thưởng dành cho tác giả, nhóm tác giả là hội viên Hội VHNT Lâm Đồng, có tác phẩm thuộc 5 chuyên ngành: Âm nhạc - Biểu diễn, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Văn học và Văn nghệ dân gian. Tác phẩm dự xét phải phản ánh về vùng đất, con người Lâm Đồng và Việt Nam; được công bố, xuất bản, biểu diễn hoặc ứng dụng hợp pháp trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 15/11/2026. Mỗi tác giả chỉ được lựa chọn một chuyên ngành tham gia, với tối đa 3 tác phẩm cá nhân hoặc 5 tác phẩm đối với nhóm tác giả.

Tác phẩm được xét chọn phải có giá trị về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật; có ý nghĩa giáo dục, nâng cao thẩm mỹ, đóng góp cho sự nghiệp phát triển VHNT, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Lâm Đồng. Những tác phẩm đã đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước hoặc các giải thưởng VHNT cấp khu vực trở lên không thuộc diện xét tặng. Cơ cấu giải thưởng gồm: nhất, nhì, ba và khuyến khích với giấy chứng nhận và tiền thưởng xứng đáng.

Hồ sơ dự xét gồm phiếu đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng; bản giới thiệu, thuyết minh tác phẩm, làm rõ nội dung, giá trị tư tưởng, nghệ thuật, tính sáng tạo và sức lan tỏa của tác phẩm.

Gửi hồ sơ về Phòng Nghiệp vụ - Tạp chí Văn nghệ Lâm Đồng, số 22 Pasteur, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, gửi các tệp điện tử theo yêu cầu chuyên ngành qua email: tacphamduthivhnt@gmail.com. Thời hạn nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 25/11/2026 (tính theo dấu bưu điện).

Đây là lần đầu tiên Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng tổ chức giải thưởng định kỳ, tạo thêm động lực để văn nghệ sĩ đầu tư chiều sâu sáng tác, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân.