Phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2026 với 3 chủ đề mới

Sáng 13/11, tại Trường Tiểu học và THCS Tây Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2026.

Sự kiện có sự tham gia của hàng trăm đại biểu, trẻ em và học sinh. Đây cũng là dịp để các cơ sở giáo dục gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến và kết nối trong quá trình xây dựng môi trường học đường xanh, thân thiện với môi trường.

Năm 2025, với chủ đề “Trường học không rác thải nhựa”, Giải thưởng ghi nhận 294 hồ sơ tham gia, đánh dấu mùa giải có quy mô, chất lượng và sức lan tỏa cao nhất kể từ khi triển khai tại Việt Nam.

Sáng 13/11, tại Trường Tiểu học và THCS Tây Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2026.

Tiếp nối kết quả này, năm 2026, Giải thưởng mở rộng nội dung từ một chủ đề trọng tâm sang cách tiếp cận toàn diện hơn về giáo dục môi trường, tập trung vào 3 chủ đề: “Trường học xanh”, “Giảm thiểu rác thải nhựa” và “Sử dụng nước an toàn, tiết kiệm”.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên cho biết, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học và khai thác tài nguyên thiếu bền vững đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe và cơ hội phát triển của mỗi quốc gia.

Theo Thứ trưởng, giải quyết những thách thức này đòi hỏi sự kết hợp giữa chính sách, công nghệ và thay đổi hành vi. Trong đó, giáo dục môi trường giữ vai trò quan trọng, giúp mỗi người hiểu rõ trách nhiệm và biết cách hành động từ những việc đơn giản nhất.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên phát biểu tại lễ phát động.

Trường học là nơi hình thành kiến thức, nhân cách và thói quen của thế hệ trẻ. Khi việc tiết kiệm điện, nước, phân loại rác hay chăm sóc cây xanh trở thành nếp sinh hoạt hằng ngày, học sinh sẽ hiểu rõ hơn giá trị của tài nguyên và trách nhiệm với môi trường. Những thói quen ấy có thể tiếp tục được thực hiện trong gia đình, lan tỏa đến cộng đồng.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên nhấn mạnh, xây dựng trường học sinh thái cần gắn với cả hoạt động giáo dục và cách thức quản lý, vận hành nhà trường. Mỗi cơ sở giáo dục cần tạo điều kiện để học sinh được quan sát, thực hành, đề xuất sáng kiến và cùng đánh giá kết quả. Đây chính là ý nghĩa lâu dài mà Giải thưởng hướng tới.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên, với 3 chủ đề trong năm 2026, các trường có điều kiện tiếp cận đầy đủ hơn những vấn đề môi trường gắn với hoạt động thường ngày, từ xây dựng cảnh quan xanh, sử dụng năng lượng, quản lý chất thải đến bảo vệ nguồn nước.

Để Giải thưởng năm 2026 đạt kết quả thiết thực, Thứ trưởng Lê Trọng Yên đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, phổ biến thể lệ, tiêu chí và hướng dẫn, khuyến khích các cơ sở giáo dục tham gia.

Đặc biệt, cần quan tâm đến các trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi còn gặp khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và kết nối thông tin. Các trường cần được hướng dẫn kịp thời để thể hiện đúng những việc đã làm, những sáng kiến phù hợp với địa bàn.

Đối với các cơ sở giáo dục, Thứ trưởng đề nghị chủ động đưa mục tiêu bảo vệ môi trường vào kế hoạch hoạt động; phân công người phụ trách; lồng ghép nội dung phù hợp vào giảng dạy, sinh hoạt và hoạt động trải nghiệm.

Rất đông các em học sinh đã đến tham dự lễ phát động.

Giáo viên cần khuyến khích học sinh tham gia lựa chọn vấn đề, đề xuất cách giải quyết và theo dõi kết quả. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh để duy trì các thói quen tốt cả trong và ngoài nhà trường.

Bên cạnh đó, Giải thưởng cần phát huy vai trò cầu nối để các trường học Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với các trường trong khu vực, tiếp cận thực hành tốt và chia sẻ sáng kiến của mình. Qua đó, thế hệ trẻ có thêm cơ hội học hỏi, hợp tác và đóng góp vào nỗ lực phát triển bền vững của ASEAN.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên cũng mong các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và tổ chức xã hội tiếp tục hỗ trợ chuyên môn, học liệu, tập huấn giáo viên và các giải pháp phù hợp với nhu cầu của nhà trường. Nguồn lực cần được sử dụng hiệu quả, chú trọng khả năng duy trì, ưu tiên những địa bàn còn khó khăn.