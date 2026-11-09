Phát động Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý Việt Nam lần thứ hai, năm 2027

Giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật, qua đó lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm phụng sự cộng đồng.

TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 9/11, tại Trường Đại học Luật TP.HCM, Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý Việt Nam – Vietnam Legal Elite Award 2027 chính thức được phát động với thông điệp “Vinh danh giá trị – Kiến tạo tương lai”.

Đây là giải thưởng thường niên do Trường Đại học Luật TP.HCM phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, hướng đến ghi nhận, tôn vinh những cá nhân có thành tích và đóng góp nổi bật trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM nhấn mạnh, việc lựa chọn Ngày Pháp luật Việt Nam để phát động Giải thưởng mang ý nghĩa thiết thực, bởi tôn vinh những người góp phần xây dựng nền pháp lý cũng chính là lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm phụng sự cộng đồng.

Theo TS. Lê Trường Sơn, đằng sau một bài giảng pháp luật có giá trị hay một kiến nghị góp phần sửa đổi quy định chưa phù hợp là quá trình nghiên cứu, lao động khoa học và sự kiên trì gắn bó với thực tiễn. Những đóng góp thầm lặng ấy cần được ghi nhận và lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, phát biểu tại Lễ công bố.

Mùa giải đầu tiên năm 2026 đã ghi nhận 485 đề cử từ các cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu, tổ chức nghề nghiệp và cá nhân trên cả nước. Kết quả này cho thấy sự quan tâm của xã hội đối với việc ghi nhận những đóng góp có giá trị trong lĩnh vực pháp luật.

Từ kết quả đó, Ban Tổ chức xác định tiếp tục hoàn thiện tiêu chí, quy trình xét chọn, mở rộng mạng lưới đề cử trên phạm vi cả nước và tăng cường giới thiệu những đóng góp tiêu biểu để đồng nghiệp, người học và công chúng có thể tìm hiểu, học hỏi, tiếp nối.

Bốn hạng mục giải thưởng, tôn vinh những đóng góp tiêu biểu

Theo Thể lệ Giải thưởng năm 2027, đối tượng được đề cử là các cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật tại Việt Nam từ năm 1976 đến nay.

Giải thưởng gồm 4 hạng mục: Giải “Sáng tạo” dành cho cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học pháp lý mang giá trị thực tiễn cao, đã được áp dụng thành công và mang lại hiệu quả trên thực tế tại Việt Nam.

Giải “Cống hiến” nhằm tôn vinh cá nhân tại các cơ sở đào tạo luật có quá trình đóng góp lâu dài, bền bỉ, tạo dựng những giá trị nền tảng và có ảnh hưởng sâu rộng đối với ngành luật Việt Nam.

Giải “Thành tựu” dành cho cá nhân đạt thành tựu nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật. Trong khi đó, giải “Kiến tạo” hướng đến những cá nhân có vai trò đặt nền móng, mở ra hướng nghiên cứu mới, tạo tiền đề cho sự phát triển của nghiên cứu pháp lý hiện đại tại Việt Nam.

Mỗi hạng mục dự kiến vinh danh một cá nhân. Việc xét chọn được thực hiện độc lập bởi Hội đồng Xét chọn, trên cơ sở hồ sơ đề cử và minh chứng về những đóng góp của ứng viên, bảo đảm các nguyên tắc công bằng, khách quan và minh bạch.

Cá nhân đạt giải sẽ được trao cúp, băng vinh danh cùng tiền thưởng; đồng thời được vinh danh tại lễ trao giải và trên các kênh truyền thông chính thức của Trường Đại học Luật TP.HCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý Việt Nam năm 2027.

Tiếp nhận hồ sơ đề cử đến hết ngày 21/2/2027

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề cử từ ngày 9/11/2026 đến hết ngày 21/2/2027. Việc đề cử được thực hiện trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Giải thưởng theo mẫu do Ban Tổ chức ban hành.

Sau khi kết thúc thời hạn tiếp nhận, hồ sơ sẽ được tổng hợp, kiểm tra tính hợp lệ; Hội đồng Xét chọn tiến hành thẩm định, đánh giá và chấm điểm theo các tiêu chí chuyên môn. Dự kiến, Lễ trao Giải thưởng được tổ chức ngày 30/3/2027, nhân dịp kỷ niệm 51 năm truyền thống và 31 năm mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM.

Với vai trò là cơ sở đào tạo luật trọng điểm, Trường Đại học Luật TP.HCM kỳ vọng Giải thưởng sẽ trở thành diễn đàn ghi nhận những giá trị học thuật, những công trình nghiên cứu có khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn và các sáng kiến góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đồng hành cùng Nhà trường, Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ phối hợp lan tỏa những đóng góp tiêu biểu, giúp công chúng hiểu rõ hơn giá trị của các công trình nghiên cứu, kiến nghị lập pháp và những cống hiến bền bỉ trong lĩnh vực pháp luật.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Ban Tổ chức trân trọng mời các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, cơ quan, tổ chức nghề nghiệp và cá nhân trên cả nước tham gia giới thiệu, đề cử những gương mặt xứng đáng, kèm theo minh chứng về đóng góp và giá trị mang lại cho cộng đồng.

Thông qua Giải thưởng, những người làm công tác pháp luật không chỉ được ghi nhận về thành quả nghề nghiệp mà còn góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, liêm chính và trách nhiệm xã hội, hướng đến xây dựng nền pháp lý ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.