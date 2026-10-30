Phát động Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2026 - 2027

Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2026 - 2027 xét chọn tác phẩm thuộc 4 nhóm chính, gồm: kiến trúc công trình; kiến trúc nội - ngoại thất; quy hoạch, kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị; nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc. Trong đó, nhóm kiến trúc công trình bao gồm các công trình nhà ở; kiến trúc công cộng; kiến trúc công nghiệp; công trình đặc biệt và các dự án bảo tồn, khôi phục hoặc tái sử dụng thích ứng di sản kiến trúc.

Đối với lĩnh vực quy hoạch, các tác phẩm dự thi có thể thuộc quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng vùng liên xã, vùng xã, quy hoạch nông thôn, quy hoạch các khu chức năng, kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị.

Ở nhóm nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc, giải thưởng tiếp nhận các tác phẩm nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc; tạp chí chuyên ngành kiến trúc - quy hoạch và các tác phẩm điện ảnh về kiến trúc được công bố, xuất bản hoặc trình chiếu trong thời gian quy định.

Về đối tượng dự giải, tác giả là công dân Việt Nam có tác phẩm, công trình ở trong và ngoài nước; tác giả là công dân nước ngoài có tác phẩm và công trình kiến trúc tại Việt Nam.

Mỗi tác giả/nhóm tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi khác nhau. Hồ sơ dự giải gồm bản cứng và đường dẫn đăng ký trực tuyến. Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi là ngày 15/12. Hồ sơ bản cứng gửi về Ban tổ chức Giải thưởng Kiến trúc quốc gia, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, 40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.