Phát động giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2026 - 2027

Lễ trao Giải thưởng Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 (2024 – 2025) - Ảnh: BTC.

Ngày 26/10, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp Bộ Xây dựng và Bộ VH,TT&DL tổ chức Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2026 - 2027, tiếp nối giải thưởng ra đời từ năm 1993, nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm có giá trị sáng tạo, văn hóa, xã hội và nhân văn.

Giải thưởng được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, góp phần thúc đẩy sáng tạo kiến trúc, định hướng phát triển nền kiến trúc Việt Nam và nâng cao nhận thức cộng đồng về nghệ thuật kiến trúc. Đây cũng là cơ sở để xét tặng một số giải thưởng cấp Nhà nước về văn học, nghệ thuật và tham gia các giải thưởng kiến trúc quốc tế.

Mùa giải 2026 - 2027 xét chọn tác phẩm ở 4 nhóm: Kiến trúc công trình; kiến trúc nội - ngoại thất; quy hoạch, kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị; nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc.

Trưng bày các tác phẩm trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 (2024 – 2025).

Phạm vi dự thi khá rộng, từ nhà ở, công trình công cộng, công nghiệp, công trình đặc biệt đến các dự án bảo tồn, khôi phục hoặc tái sử dụng thích ứng di sản kiến trúc. Với lĩnh vực quy hoạch, các tác phẩm có thể thuộc quy hoạch đô thị, nông thôn, vùng liên xã, các khu chức năng, kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị.

Nhóm nghiên cứu tiếp nhận các công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình, tạp chí chuyên ngành kiến trúc - quy hoạch và phim về kiến trúc được công bố, xuất bản hoặc trình chiếu trong thời gian quy định.

Giải thưởng được tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

Giải thưởng khuyến khích những ý tưởng thiết kế mới, sáng tạo theo tiêu chí kiến trúc xanh Việt Nam và các tiêu chuẩn kiến trúc xanh quốc tế đang áp dụng. Bên cạnh giá trị chuyên môn, tác phẩm cần thể hiện khả năng lan tỏa trong cộng đồng và đóng góp tích cực cho sự phát triển kiến trúc.

Đối tượng tham dự gồm công dân Việt Nam có tác phẩm, công trình ở trong và ngoài nước; công dân nước ngoài có tác phẩm, công trình kiến trúc tại Việt Nam. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi nhiều tác phẩm dự thi.

Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải thưởng Lớn, các giải Vàng, Bạc, Đồng theo từng thể loại, lĩnh vực chuyên ngành và giải dành cho tác phẩm được cộng đồng bình chọn.