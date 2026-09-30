Phát động Giải Bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội lần thứ XX

Các đội tranh tài tại Giải Bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội lần thứ 19 - Cúp Nestlé MILO năm 2025. Ảnh/internet.

Giải do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội và các đơn vị liên quan phát động

Giải đấu được tổ chức thường niên dành cho học sinh nam, nữ các trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội, nhằm tạo sân chơi thể thao vui khỏe, bổ ích; khuyến khích học sinh rèn luyện thể chất, tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và ý chí vượt qua thử thách.

Sau 20 năm tổ chức, Giải ngày càng thu hút đông đảo các trường tiểu học tham gia, đồng thời chất lượng chuyên môn không ngừng được nâng cao. Nhiều vận động viên từng thi đấu tại giải từ lứa tuổi tiểu học tiếp tục phát triển và góp mặt tại các giải đấu cấp quốc gia, trong đó có Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA).

Theo kế hoạch, ngày 2/10 là hạn cuối đăng ký đội bóng tham gia giải; ngày 15/10 là hạn hoàn thiện hồ sơ đăng ký. Ngày 21/10, Ban Tổ chức sẽ họp báo, bốc thăm và xếp lịch thi đấu.

Toàn cảnh Lễ phát động.

Đại diện lãnh Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng phát biểu phát động mùa giải 2026.

Đại biểu thảo luận, trao đổi tại Lễ phát động.

Dự kiến, vòng loại diễn ra trong các ngày 31/10, 1/11, 7/11 và 8/11 tại Trường Tiểu học Archimedes Academy, Trường tiểu học Bạch Mai, Trường tiểu học Định Công và Trường Newton Goldmark. Vòng chung kết dự kiến tổ chức tại Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn trong hai ngày 21 và 22/11, cùng với chương trình bế mạc và trao giải.