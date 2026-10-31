Chương trình phát động tổ chức tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng (phường Từ Sơn). Dự chương trình có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Trung Hiền, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh; Trịnh Văn Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố cùng các nhà báo, cộng tác viên Trung ương và địa phương.

Các đại biểu tham dự nghi thức phát động Giải Báo chí "Trọn nghĩa tri ân - Vẹn tình đồng đội" thành phố Bắc Ninh.

Giải Báo chí do Hội Nhà báo thành phố chủ trì, phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Bắc Ninh tổ chức.

Tại chương trình, đại diện Hội Nhà báo thành phố thông qua thể lệ, nội dung và các tiêu chí tham gia Giải. Tác phẩm dự giải thuộc 4 loại hình: Báo, tạp chí in (bao gồm ảnh báo chí); báo điện tử; phát thanh và truyền hình. Đối tượng tham gia là người làm báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài thành phố có tác phẩm đã đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố và Trung ương từ 30/6/2026 đến hết 30/6/2027. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi không quá 3 tác phẩm; tác phẩm đăng tải, phát sóng trên nhiều loại hình chỉ được dự thi ở một loại hình.

Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh thông qua thể lệ Giải.

Nội dung tác phẩm tập trung phản ánh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng”; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tri ân; gương thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công vượt khó vươn lên, phát huy phẩm chất cách mạng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa. Đặc biệt, Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm phản ánh kết quả thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, những câu chuyện xúc động trong hành trình tìm kiếm, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Thời gian nhận tác phẩm từ 15/5/2027 đến hết 30/6/2027 tại Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh. Ban Tổ chức dự kiến trao 2 giải Nhất (mỗi giải 20 triệu đồng); 4 giải Nhì (mỗi giải 15 triệu đồng); 6 giải Ba (mỗi giải 10 triệu đồng); 8 giải Khuyến khích (mỗi giải 5 triệu đồng) và 2 giải Nhân vật điển hình tiêu biểu (mỗi giải 5 triệu đồng). Tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bắc Ninh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng chí đánh giá cao sáng kiến tổ chức Giải Báo chí “Trọn nghĩa tri ân - Vẹn tình đồng đội”, góp phần phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại chương trình phát động Giải Báo chí "Trọn nghĩa tri ân - Vẹn tình đồng đội" thành phố Bắc Ninh.

Thông tin về kết quả thực hiện chính sách người có công, đồng chí Lê Xuân Lợi cho biết, trong triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thành phố đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm tại 92/99 xã, phường; 215 nghĩa trang với 2.758 phần mộ; thu nhận 2.147 mẫu, đạt 77,8%, hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với tiến độ. Tỷ lệ thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đạt 90,8%. Đây là kết quả quan trọng, tạo tiền đề tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Giải trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Lê Xuân Lợi đề nghị Ban Tổ chức, Hội Nhà báo thành phố chủ động triển khai các khâu tổ chức, tiếp nhận, tuyển chọn, chấm và trao giải; các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử tích cực tuyên truyền, vận động phóng viên, biên tập viên tham gia.

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động Giải Báo chí "Trọn nghĩa tri ân - Vẹn tình đồng đội" thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí đề nghị đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và cộng tác viên trong, ngoài thành phố tích cực hưởng ứng Giải với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm nghề nghiệp để mỗi tác phẩm dự thi trở thành thông điệp tri ân giàu tính nhân văn, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong chăm lo người có công với cách mạng.

Qua đó, tiếp tục tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.