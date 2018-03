Phát động giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ III-2018

Chiều nay 29/3/2018, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo công bố Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo giải chủ trì họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo giới thiệu giải báo báo chí Búa liềm vàng năm 2018

Tại buổi họp báo, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng), là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) do Bộ Văn hóa – Thông tin trước đây và Bộ Thông tin – Truyền thông hiện nay cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc.

Việc tổ chức giải thưởng nhằm mục đích, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, UV Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư phát biểu tại buổi họp báo

Giả báo chí Búa liềm vàng được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. “Đồng thời, cổ vũ các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Từ đó ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng”, đồng chí Mai Văn Chính nói.

So với 2 lần trước, Giải Búa liềm vàng lần thứ ba có nhiều điểm mới. Trong đó, số lượng giải thưởng năm nay nhiều hơn năm trước. Cụ thể, năm 2017 có 56 giải cho tác phẩm và 10 giải cho tập thể, nay tăng lên thành 60 giải cho tác phẩm và 15 giải cho tập thể. Có thêm 4 giải khuyến khích cho: tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng, tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi, tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi, tác phẩm xuất sắc của tác giả là công dân ở nước ngoài. Hạng mục truyền hình bổ sung thể loại phim tài liệu, thời hạn tối đa 90 phút/tác phẩm (trước là 120 phút/tác phẩm).

Giá trị của các giải thưởng cũng tăng so với năm trước. Cụ thể, Ban Tổ chức sẽ trao một giải đặc biệt trị giá 300 triệu đồng; 5 giải A (mỗi giải 100 triệu đồng); 10 giải B (mỗi giải 75 triệu đồng); 15 giải C (mỗi giải 50 triệu đồng) và 25 giải khuyến khích (mỗi giải 30 triệu đồng); tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng (50 triệu đồng); tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi và trẻ tuổi (mỗi giải 50 triệu đồng); tác phẩm xuất sắc của tác giả là công dân Việt Nam ở nước ngoài (50 triệu đồng). Có 15 giải đồng hạng xuất sắc cho các cơ quan báo chí và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu (mỗi giải 30 triệu đồng). Các tác phẩm được vào chung khảo được thưởng 5 triệu đồng. Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian xét giải đã được trao thưởng ở các cuộc thi của địa phương vẫn được quyền dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Ban Tổ chức không nhận các tác phẩm đã tham dự Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành hoặc liên ngành ở Trung ương. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 1 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự.

Đồng chí Mai Văn Chính, UV T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư giới thiệu kế hoạch tổ chức giải Búa liềm vàng năm 2018

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo giải khẳng định, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm thường xuyên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng yếu của Đảng để không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu. Công tác xây dựng Đảng là đề tài lớn, đồng thời cũng là đề tài được xem là khó, khô và nhạy cảm. Qua 2 năm tổ chức giải, các cơ quan báo chí, các nhà báo đã hưởng ứng tích cực và có hiệu quả, tạo cảm hứng để tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Để tiếp tục hơi thở, nhịp đập tình cảm của các nhà báo đối công tác xây dựng Đảng, năm nay, Ban Tổ chức giải tiếp tục phát động giải Búa liềm vàng, đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng các cơ quan chức năng của Đảng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, góp phần làm cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. “Thực tế cuộc thi cho thấy các nhà báo chuyên và không chuyên hết sức yêu quý Đảng, hết sức trân trọng công tác xây dựng Đảng. Các nhà báo hãy làm lan tỏa tới toàn Đảng, toàn dân để góp phần xây dựng Đảng ta ngày cảng trong sạch, vững mạnh”, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Theo quy định của Ban Tổ chức, thời gian đăng, phát tác phẩm tính từ ngày 1/11/2017 tới 31/10/2018. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2018 (theo dấu bưu điện). Tác phẩm dự Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 gửi về Tạp chí Xây dựng Đảng, địa chỉ: tầng 7, Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại (080) 45.100; (024) 32.373.667; email: Bualiemvang@xaydungdang.vn.

Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 được tổ chức tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng 3/2. Buổi lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1).

Quang Lộc