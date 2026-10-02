Phát động đợt thi đua phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Kết quả nổi bật trong hoạt động

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hùng cho biết, trong quý III/2026, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Quang cảnh hội nghị.

Các phong trào thi đua được triển khai thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nổi bật là phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”. LĐLĐ Thành phố đã khen thưởng 300 “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”; đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng “Bằng Lao động sáng tạo” cho 53 tác giả, nhóm tác giả, đồng thời giới thiệu các cá nhân tiêu biểu đề nghị biểu dương “Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc” năm 2026.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ trong quý III, toàn Thành phố phát triển được 1.067 CĐCS, kết nạp 56.602 đoàn viên. Tính từ đầu năm đến ngày 30/9/2026, các cấp Công đoàn Thành phố đã tuyên truyền, vận động thành lập mới 2.027 CĐCS, đạt 506,7% kế hoạch năm về thành lập CĐCS; kết nạp mới 100.310 đoàn viên, đạt 154,3% kế hoạch năm về phát triển đoàn viên do Tổng LĐLĐ Việt Nam điều chỉnh. Trong đó, phát triển tại các đơn vị mới thành lập 69.168 đoàn viên; tại các đơn vị đã có tổ chức Công đoàn 31.142 đoàn viên.

Những con số trên cho thấy sự chủ động, quyết liệt của các cấp Công đoàn trong mở rộng tổ chức, tập hợp người lao động, nhất là tại khu vực doanh nghiệp và những địa bàn có đông công nhân lao động.

Cùng với công tác phát triển đoàn viên, công tác tuyên truyền, truyền thông Công đoàn được đẩy mạnh; việc khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội của đoàn viên, CNVCLĐ được quan tâm. Công tác nữ công tiếp tục được kiện toàn, nhất là tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong quý, toàn Thành phố thành lập mới 2.315 Ban Nữ công quần chúng tại cơ sở, đạt 96,5% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Phát huy sáng kiến, đổi mới sáng tạo từ cơ sở

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát động các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026” trong các cấp Công đoàn Thủ đô.

Theo đó, các cấp Công đoàn tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công việc, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Một trong những nhiệm vụ được hội nghị nhấn mạnh là triển khai quyết liệt Kế hoạch thi đua cao điểm 90 ngày phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2026. Các cấp Công đoàn được yêu cầu rà soát kỹ địa bàn, doanh nghiệp, số lượng người lao động chưa tham gia tổ chức Công đoàn; chủ động tiếp cận, tuyên truyền, vận động và thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên theo hướng thực chất, bền vững.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nhất là những giải pháp tiếp cận người lao động tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đổi mới phương thức tập hợp đoàn viên và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.

Chủ động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô trong triển khai nhiệm vụ thời gian qua. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo đã được hình thành từ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn.

Đáng chú ý, 100% Công đoàn xã, phường đã triển khai Chương trình “Tháng nghe đoàn viên, người lao động nói”, qua đó tạo thêm kênh để Công đoàn trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đoàn viên, người lao động và kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đối với nhiệm vụ quý IV/2026, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị sớm nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Công tác chăm lo phải được triển khai từ sớm, hướng đến đúng đối tượng, nhất là những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi việc làm, thu nhập hoặc các biến động cuối năm.

Cùng với đó, Công đoàn các cấp cần chủ động nắm bắt, dự báo tình hình quan hệ lao động cuối năm; tăng cường đối thoại, thương lượng tại cơ sở, phòng ngừa hiệu quả các cuộc ngừng việc tập thể, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ nay đến hết năm 2026, nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được xác định là một trong những trọng tâm xuyên suốt của các cấp Công đoàn Thủ đô. Đợt thi đua cao điểm 90 ngày không chỉ hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, mà còn đặt yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới phương thức tập hợp người lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.