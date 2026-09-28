Phát động đợt thi đua cao điểm '80 ngày Thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca'

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký chứng nhận giao ước thi đua.

Đợt thi đua được triển khai trong 80 ngày, từ ngày 5/10 - 25/12. Đợt thi đua nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, biến truyền thống thành động lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy các cấp.

Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ địa bàn, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Công tác huấn luyện được tổ chức đúng phương châm, bảo đảm 100% quân số; kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% khá, giỏi trở lên.

Cùng với đó, phong trào thi đua gắn với thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương Quân đội, “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công tác dân vận. Các cơ quan, đơn vị phấn đấu xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm; đẩy mạnh chuyển đổi số, phấn đấu hết năm 2026, 100% cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc, trở thành “quân nhân số”.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua sát thực tiễn; thường xuyên kiểm tra, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.