Đợt thi đua được triển khai trong 80 ngày, từ ngày 5-10 đến 25-12-2026, với nội dung “3 nhất”: nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong các hoạt động của Trung đoàn tốt nhất.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Trung đoàn 925 ký giao ước thi đua. Ảnh: H.P

Cùng với đó, Trung đoàn đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Đại tá Phạm Tuấn Tài - Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung đoàn 925 phát biểu tại lễ phát động thi đua. Ảnh: H.P

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Trung đoàn 925 yêu cầu các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả những nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua đã phát động.

Cùng ngày, Lữ đoàn 572 cũng tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”.

Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Lữ đoàn 572 ký giao ước thi đua. Ảnh: Huỳnh Vũ

Tại lễ phát động, Lữ đoàn đã quán triệt mục đích, yêu cầu và các nội dung trọng tâm của đợt thi đua. Nội dung tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ.

Hưởng ứng đợt thi đua, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Lữ đoàn đã ký giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu đề ra, góp phần lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Quân đội.