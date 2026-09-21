Đại tá Võ Tấn Tài, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì lễ phát động. Dự lễ có Đại tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày Thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”. Ảnh: Thành Phúc

Với chủ đề “80 ngày Thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, đợt thi đua diễn ra từ ngày 5-10 đến 25-12-2026, tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật Quân đội; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Đợt thi đua nhằm tiếp tục giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa phong trào Thi đua Quyết thắng trong từng cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang tỉnh phát triển thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Võ Tấn Tài yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai đợt thi đua sâu rộng, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn; gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện, cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua. Ảnh: Thành Phúc

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra; tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, Quân đội và lực lượng vũ trang tỉnh.

Dịp này, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.