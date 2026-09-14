Phát động đợt thi đua cao điểm '80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca'

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 3, chủ trì Lễ phát động.

Cùng tham dự buổi lễ có lãnh đạo trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng cùng cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca” diễn ra từ ngày 5/10 đến ngày 25/12/2026.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung: Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Đại tá Lê Văn Tú trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiện vụ

Cùng với đó, đợt thi đua chú trọng đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan, đơn vị.

Thông qua đợt thi đua, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được tuyên truyền, giáo dục để hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, giá trị lịch sử của Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đồng thời, tuyên truyền về những thành tích, chiến công tiêu biểu của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và BTL Vùng Cảnh sát biển 3 trong thời gian qua.

Qua đó, khơi dậy lòng tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của dân tộc; tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ có nhận thức, động cơ và quyết tâm thi đua đúng đắn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ động bảo vệ chủ quyền biển, đảo, không để bị động, bất ngờ

Phát biểu tại Lễ phát động, Đại tá Lê Văn Tú yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai đợt thi đua nghiêm túc, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả; bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu của phong trào thi đua.

Đại tá Lê Văn Tú, phát biểu tại buổi lễ.

Trong đó, các đơn vị phải chủ động, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cùng với đó, duy trì nghiêm công tác huấn luyện, diễn tập; nâng cao năng lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tá Lê Văn Tú yêu cầu các cơ quan, đơn vị tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn; tăng cường quản lý tư tưởng, quản lý con người, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác.

Đồng thời, phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Cán bộ chủ trì các cấp phải đề cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá thực chất kết quả thi đua.

Việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo phải được thực hiện kịp thời, qua đó tạo động lực và sức lan tỏa, góp phần xây dựng khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Vùng.

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành nhiệm vụ.

Tại Lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị đã thể hiện quyết tâm hưởng ứng đợt thi đua, khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nội dung thi đua đã đề ra.

Dịp này, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã thông báo, công bố và trao thưởng cho 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các cuộc vận động và thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, được Cảnh sát biển Việt Nam và BTL Vùng khen thưởng.