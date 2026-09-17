Phát động Đợt thi đua cao điểm 180 ngày “làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp và hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VneID”

Các đại biểu dự lễ phát động

Tại buổi lễ, các đại biểu được quán triệt, triển khai kế hoạch triển khai thực hiện công tác làm sạch, cập nhật dữ liệu LLTP và hiển thị thông tin LLTP trên VNeID trong Công an tỉnh Lạng Sơn. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác nghiệp vụ, quản lý Nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu nghiệp vụ, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ phát biểu hưởng ứng đợt thi đua cao điểm

Lãnh đạo Công an phường Đông Kinh phát biểu hưởng ứng đợt thi đua cao điểm

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ tập trung rà soát, kiểm tra, chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật khối lượng lớn dữ liệu LLTP theo từng nhóm độ tuổi, nhóm đối tượng; đồng thời thực hiện thường xuyên, liên tục đối với dữ liệu mới phát sinh.

Đại tá Lê Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh: Đợt thi đua thể hiện bước chuyển từ tư duy “quản lý hồ sơ” sang “quản lý dữ liệu”, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, giảm giấy tờ, thời gian và chi phí cho người dân.

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn, trong đó có hơn 18.800 hồ sơ, tài liệu tiếp nhận từ Sở Tư pháp cần tổng kiểm tra, rà soát, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng tập trung làm sạch dữ liệu công dân từ 14 đến 40 tuổi (đặc biệt là nhóm từ 14 đến 16 tuổi và từ 16 đến 18 tuổi); đồng thời gắn chặt nhiệm vụ chuyên môn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.