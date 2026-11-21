Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ BHXH thành phố đến các BHXH cơ sở, với sự tham gia của cán bộ, viên chức ngành BHXH, đại diện các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia và các lực lượng phối hợp tại địa phương.

Cán bộ, viên chức BHXH thành phố và các đơn vị tham gia hưởng ứng, thể hiện quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2026.

Với chủ đề “Tăng tốc nước rút - Về đích an sinh: Mỗi người dân một tấm thẻ BHYT, mỗi người lao động một cuốn sổ BHXH”, đợt cao điểm được triển khai từ ngày 21/11 đến hết ngày 31/12/2026. Theo kế hoạch, BHXH thành phố phấn đấu đến cuối năm có 1.192.382 người tham gia BHYT và 30.633 người tham gia BHXH tự nguyện.

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo BHXH thành phố cho biết, mặc dù công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT từ đầu năm đến nay đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, một số người tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện đã dừng đóng hoặc chưa kịp gia hạn; trong khi nhiều lao động tự do, tiểu thương, hộ kinh doanh chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi khi tham gia các chính sách an sinh.

Để đợt cao điểm đạt hiệu quả, lãnh đạo BHXH thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát cụ thể danh sách người dừng tham gia, người có thẻ BHYT hết hạn trong tháng 11 và tháng 12; phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, phối hợp với chính quyền, các hội, đoàn thể đến tận hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Trong đó, ưu tiên vận động người dân tiếp tục tham gia, hạn chế gián đoạn thời gian đóng BHXH, BHYT, đồng thời phát triển thêm người tham gia mới.

Đoàn xe tuyên truyền lưu động đưa thông tin về chính sách BHXH, BHYT đến người dân trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, các đoàn xe tuyên truyền lưu động đồng loạt ra quân trên các tuyến đường. Cùng với hoạt động tuyên truyền trực quan, cán bộ BHXH và nhân viên các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia triển khai tư vấn trực tiếp tại các khu dân cư, hướng dẫn người dân về mức đóng, quyền lợi được hưởng và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương.

Trong thời gian cao điểm, BHXH thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các nền tảng số và tổ chức đối thoại tại những địa bàn có tỷ lệ tham gia thấp. Việc giao chỉ tiêu đến từng đơn vị, theo dõi tiến độ hằng tuần được xác định là giải pháp quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2026.