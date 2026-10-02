Phát động đóng góp 1 ngày lương, chung tay chăm lo Tết cho người khó khăn

Dự buổi phát động có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (phải), cùng đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau tham gia đóng góp kinh phí giúp đỡ người nghèo dịp Tết.

Việc vận động được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, không gây áp lực đối với người tham gia. Theo kế hoạch, mức vận động ít nhất từ 1 ngày lương hoặc thu nhập trở lên; đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ thêm trên tinh thần tự nguyện.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ đóng góp, hưởng ứng chương trình chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn, lan toả tinh thần tương thân tương ái.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị trực thuộc, Nhà khách Minh Hải và Công ty TNHH MTV Tân Hải trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ đã tham gia đóng góp.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Tỉnh uỷ, Nhà khách Minh Hải và Công ty TNHH MTV Tân Hải trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ tham gia đóng góp.

Tại buổi phát động, Văn phòng Tỉnh uỷ công bố số tiền đóng góp ban đầu là 75.200.000 đồng. Đây là nguồn lực thiết thực, góp phần cùng tỉnh thực hiện các hoạt động chăm lo Tết, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết đầm ấm hơn.

Việc động đóng góp 1 ngày lương không chỉ góp phần huy động nguồn lực chăm lo Tết Đinh Mùi năm 2027 mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, công chức, người lao động đối với Nhân dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế./.