Ban Tổ chức phát động cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” trên địa bàn xã Kim Phú - Ảnh: X.P

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực thực hiện các tiêu chí, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần phòng, chống bạo lực gia đình, bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Đồng thời, hội viên phụ nữ và trẻ em gái được chia sẻ kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc và nuôi dạy con ngoan và tham gia giao lưu “đố vui sức khỏe phụ nữ”.

Thông qua chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em gái; lan tỏa tinh thần trách nhiệm của mỗi gia đình, cộng đồng trong xây dựng gia đình hạnh phúc, môi trường sống an toàn, sạch đẹp, văn minh.

Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: X.P

Dịp này, thông qua sự kết nối của Hội LHPN tỉnh với Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam) đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 50 trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.