TS. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch VAFIE. Ảnh: Quang Minh.

Phát động cuộc thi viết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày 19/10, Tạp chí Nhà đầu tư phát động cuộc thi viết "Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài", nhằm phản ánh thực tiễn thu hút đầu tư, phát hiện những bất cập trong thực thi chính sách và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực FDI tại Việt Nam.

Cuộc thi viết "Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài" do Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), chính thức được phát động ngày 19/10/2026.

Hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời tạo diễn đàn để các nhà báo, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư đóng góp ý kiến hoàn thiện chính sách. Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Phạm Đức Sơn, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư, cho biết sau gần 40 năm đổi mới và mở cửa, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành nguồn lực quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành các ngành công nghiệp chủ lực, mở rộng thị trường xuất khẩu và đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu. Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả thu hút, quản lý, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn những hạn chế so với tiềm năng và yêu cầu phát triển.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 10-NQ/TW đặt ra yêu cầu đổi mới cách tiếp cận đối với khu vực FDI. Trọng tâm chính sách chuyển từ thu hút vốn đơn thuần sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, gắn với nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việc lựa chọn dự án đầu tư cần chú trọng chất lượng, hiệu quả, khả năng chuyển giao công nghệ, mức độ tham gia chuỗi cung ứng và giá trị gia tăng tạo ra tại Việt Nam.

Một định hướng quan trọng khác là chuyển từ thu hút đầu tư theo địa giới hành chính sang tổ chức thu hút theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu các địa phương phải tính toán kỹ hơn về hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực doanh nghiệp hỗ trợ và khả năng kết nối giữa các dự án đầu tư.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi khuyến khích các tác phẩm phản ánh trung thực việc thực hiện chính sách tại cơ sở, giới thiệu mô hình hiệu quả, phát hiện những điểm nghẽn và đề xuất giải pháp có căn cứ thực tiễn. Ban Tổ chức ưu tiên những bài viết có tính phát hiện, phân tích chuyên sâu, sử dụng thông tin được kiểm chứng và đưa ra kiến nghị cụ thể.

Nhà báo Phạm Đức Sơn, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư. Ảnh: Quang Minh.

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và liên kết doanh nghiệp Việt

Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại lễ phát động là yêu cầu tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước.

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch VAFIE, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi, cho rằng Nghị quyết số 10-NQ/TW tiếp tục khẳng định vai trò của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế quốc gia. Theo ông, định hướng này góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam cũng như những doanh nghiệp quốc tế đang nghiên cứu cơ hội đầu tư.

Dù khu vực FDI đóng vai trò lớn trong hoạt động xuất khẩu, khả năng tham gia chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn hạn chế. Đây là vấn đề cần được phân tích từ những trường hợp cụ thể thay vì chỉ dừng lại ở các nhận định chung.

Chủ tịch VAFIE đề nghị các tác giả tìm hiểu điều kiện để doanh nghiệp Việt trở thành nhà cung cấp cho các tập đoàn nước ngoài, mức độ tham gia vào từng công đoạn sản xuất và những chính sách cần điều chỉnh để thúc đẩy liên kết thực chất.

Đối với lĩnh vực công nghệ, yêu cầu này liên quan trực tiếp đến năng lực sản xuất linh kiện, công nghiệp hỗ trợ, tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng tiếp nhận công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Một doanh nghiệp muốn tham gia chuỗi cung ứng quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, quản lý sản xuất và khả năng duy trì chất lượng ổn định. Việc đầu tư công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cấp quản trị vì vậy trở thành những vấn đề cần khảo sát khi đánh giá hiệu quả lan tỏa của FDI.

Từ góc độ chính sách, các tác phẩm có thể làm rõ mức độ chuyển giao công nghệ thực tế tại dự án, khả năng hình thành đội ngũ kỹ thuật trong nước và những điều kiện giúp doanh nghiệp Việt Nam từng bước đảm nhận các công đoạn có giá trị cao hơn. Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Anh Tuấn đề cập yêu cầu đổi mới cơ chế ưu đãi đầu tư. Thay vì chủ yếu hỗ trợ nhà đầu tư ngay từ đầu, chính sách cần gắn ưu đãi với kết quả thực hiện các cam kết cụ thể.

Các tiêu chí đánh giá có thể bao gồm mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước, đóng góp ngân sách, hiệu quả sử dụng đất đai, tài nguyên, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Điều này đặt ra bài toán xây dựng hệ thống theo dõi và đánh giá hiệu quả đầu tư có khả năng phản ánh kết quả thực chất của từng dự án trong suốt quá trình hoạt động.

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí đánh giá cao chất lượng hoạt động của Tạp chí Nhà đầu tư. Ảnh: Quang Minh.

Khuyến khích báo chí phát hiện điểm nghẽn chính sách

Tại lễ phát động, bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đánh giá cao việc Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức cuộc thi gắn với những vấn đề kinh tế và chính sách đang được quan tâm. Theo bà, hoạt động báo chí cần tạo điều kiện để cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trao đổi thông tin, phản ánh những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Bà cũng nhấn mạnh yêu cầu người làm báo giữ vững sự chính trực, bản lĩnh và chất lượng nghề nghiệp nhằm xây dựng uy tín với công chúng. Một vấn đề được các phóng viên đặt ra tại chương trình là khả năng chuyển những phát hiện, kiến nghị từ tác phẩm dự thi đến cơ quan có thẩm quyền.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết VAFIE thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài. Những kiến nghị có căn cứ từ cuộc thi có thể được tổng hợp, lựa chọn và chuyển đến cơ quan liên quan thông qua các kênh đối thoại này.

Tổng Biên tập Phạm Đức Sơn cho rằng giá trị của một tác phẩm báo chí không phụ thuộc vào quy mô dự án hay tên tuổi tập đoàn được phản ánh. Đơn giản như một câu chuyện về doanh nghiệp Việt Nam quy mô vừa và nhỏ đang tìm cách tham gia chuỗi cung ứng FDI, hoặc vướng mắc của một dự án tại địa phương, đều có thể trở thành đề tài có giá trị nếu phát hiện được vấn đề chính sách và đưa ra thông tin xác thực.

Cuộc thi cũng là hoạt động chuyên môn hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Tạp chí điện tử Nhà đầu tư, từ ngày 4/5/2017 đến ngày 4/5/2027.

Phát động cuộc thi viết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhận bài đến hết ngày 28/2/2027

Cuộc thi dành cho nhà báo, phóng viên, biên tập viên, chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, đại diện doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng các tổ chức, cá nhân quan tâm.

Tác phẩm dự thi có thể được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, thuộc các thể loại báo chí phù hợp và được đăng trên Tạp chí Nhà đầu tư bản in, Nhadautu.vn hoặc Theinvestor.vn trong thời gian nhận bài. Theo thông tin công bố, tác phẩm chưa từng được đăng trên cơ quan báo chí khác. Các số liệu, thông tin và trích dẫn sử dụng trong bài phải ghi rõ nguồn.

Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm từ ngày 20/10/2026 đến hết ngày 28/2/2027. Thời gian chấm và xét giải dự kiến từ ngày 1/3 đến ngày 10/3/2027, lễ công bố và trao giải tổ chức ngày 4/5/2027. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải Nhất trị giá 20 triệu đồng, hai giải Nhì mỗi giải 10 triệu đồng, ba giải Ba mỗi giải 5 triệu đồng và năm giải Khuyến khích mỗi giải 3 triệu đồng.

Tác giả gửi bài dự thi về Tòa soạn Tạp chí Nhà đầu tư, tầng 5, tòa N01 T2, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội, hoặc qua địa chỉ email toasoan@nhadautu.vn. Điện thoại liên hệ 0888558668. Ban Tổ chức yêu cầu ghi rõ tên cuộc thi ở ngoài bì thư hoặc trong tiêu đề email gửi tác phẩm.

Thông qua cuộc thi, Tạp chí Nhà đầu tư kỳ vọng tập hợp những góc nhìn thực tiễn và đề xuất có giá trị, góp phần thúc đẩy thực hiện chính sách phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới.