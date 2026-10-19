Ngày 19/10, Tạp chí Nhà đầu tư phát động cuộc thi viết "Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài", nhằm góp phần đưa Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn FDI.

Cuộc thi do Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), hướng tới phản ánh thực tiễn thu hút, quản lý và sử dụng vốn FDI; phát hiện những bất cập trong thực thi chính sách và đề xuất giải pháp phát triển khu vực kinh tế này.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Đức Sơn - Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư cho biết sau gần 40 năm đổi mới, khu vực FDI đã đóng góp nguồn lực đầu tư quan trọng, thúc đẩy xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp nhận công nghệ và phương thức quản trị tiên tiến. Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả thu hút, quản lý, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Nhà báo Phạm Đức Sơn, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư.

Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm có tính phát hiện, phân tích sâu, sử dụng thông tin xác thực và đưa ra kiến nghị cụ thể. Các bài viết có thể tập trung vào những vướng mắc trong thực thi chính sách hoặc khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn FDI.

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch VAFIE, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Theo ông, cần làm rõ điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung cấp cho các tập đoàn lớn, đồng thời đề xuất cơ chế hỗ trợ gắn với kết quả thực hiện cam kết của nhà đầu tư, mức độ liên kết nội địa và các mục tiêu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Nhà báo Phạm Đức Sơn - Tổng Biên tập Tạp chí Nhà Đầu Tư và TS. Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Lễ phát động Cuộc thi viết “Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”.

Bà Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cuộc thi là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa, đồng thời nhấn mạnh người làm báo cần giữ sự chính trực, bản lĩnh và chất lượng nghề nghiệp.

Theo Ban Tổ chức, những kiến nghị có căn cứ từ các tác phẩm dự thi có thể được tổng hợp, chuyển đến cơ quan liên quan thông qua các kênh đối thoại của VAFIE với cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan chức năng.

Cuộc thi dành cho nhà báo, phóng viên, biên tập viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân quan tâm.

Tác phẩm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, thuộc các thể loại báo chí phù hợp, được đăng trên Tạp chí in, Nhadautu.vn hoặc Theinvestor.vn trong thời gian nhận bài và chưa từng công bố trên cơ quan báo chí khác.

Thời gian nhận bài từ ngày 20/10/2026 đến hết ngày 28/2/2027. Lễ công bố và trao giải dự kiến diễn ra ngày 4/5/2027.

Cơ cấu giải thưởng gồm một giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải 10 triệu đồng; ba giải Ba, mỗi giải 5 triệu đồng và năm giải Khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng.

Tác phẩm gửi về Tòa soạn Tạp chí Nhà đầu tư, tầng 5, tòa N01 T2, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội; email: toasoan@nhadautu.vn; điện thoại: 0888558668. Tiêu đề email hoặc ngoài bì thư ghi rõ: "Tác phẩm dự thi Cuộc thi viết Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài".