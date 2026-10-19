Phát động cuộc thi viết 'Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài'

Ban Tổ chức thông tin về cuộc thi. Ảnh: Khắc Kiên

Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cơ quan chủ quản của Tạp chí Nhà đầu tư, Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài,

Đại diện Ban Tổ chức, Nhà báo Phạm Đức Sơn, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư cho biết, Cuộc thi tập trung vào 5 nhóm chủ đề: Tuyên truyền Nghị quyết số 10-NQ/TW; phản ánh thực tiễn triển khai, kết quả và vướng mắc; giới thiệu mô hình tốt, địa phương, doanh nghiệp tiêu biểu; đánh giá chất lượng, đóng góp của khu vực FDI (chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, chuỗi cung ứng toàn cầu); đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư.

Nhà báo Phạm Đức Sơn, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư. Ảnh: Khắc Kiên

Đối tượng và thể lệ cuộc thi mở rộng cho nhà báo, chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư và những người quan tâm. Tác phẩm viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, thuộc các thể loại báo chí phù hợp, được đăng trên Tạp chí in, Nhadautu.vn hoặc Theinvestor.vn trong thời gian nhận bài và chưa công bố ở cơ quan báo chí khác. Mỗi tác giả được gửi nhiều tác phẩm; tác phẩm được đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định.

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho hay, cần nâng cao chất lượng đầu tư, có đầu tư trực tiếp và gián tiếp – đây là điểm mới. Từ đó tạo ra hệ sinh thái, liện kết với nền kinh tế trong nước tạo ra hiệu quả cao hơn. Đặc biệt để các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi khi kim ngạch xuất khẩu khối FDI đang chiếm tỷ trọng lớn, chiếm tới 80%.

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Ảnh: Khắc Kiên

Điều đó đòi hỏi phải có những giải pháp điều chỉnh liên kết nâng cao chất lượng của các doanh nghiệp trong nước vào chuỗi, tạo ra giá trị nội tại. Muốn vậy phải nâng cao chất lượng, đầu tư công nghệ, có nhân lực chất lượng cao, sản phẩm phải đủ sức cạnh tranh.

“Cần phải xem xét công nghiệp hỗ trợ từ trước đến nay đã có bao phần trăm tạo được giá trị trong chuỗi xuất khẩu. Nên xem xét việc chuyển giao công nghệ lõi, nhưng phải tính tới đến việc doanh nghiệp Việt tham gia được bao nhiêu linh kiện cấu thành sản phẩm… Do đó, rất cần các bài viết chuyên sâu”, ông Nguyễn Anh Tuấn chỉ ra.

Đồng thời nhấn mạnh, hiện các cơ quan đang xem xét ra bộ tiêu chí tính từ hỗ trợ “đầu vào” chuyển sang “đầu ra” bằng những ưu đãi cụ thể. Trong đó, xem xét đến ưu đãi về thuế phù hợp thuế toàn cầu, chuyển sang ưu đãi về hậu kiểm. Đó là sự trăn trở của các doanh nghiệp FDI.

“Muốn duy trì sự phát triển phải làm rõ lợi ích của Chính phủ, người tiêu dùng của Việt Nam, nhưng cũng hài hoà để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài”, TS Nguyễn Anh Tuấn nói.

Các giải thưởng cuộc thi gồm: 1 giải Nhất (20 triệu đồng), 2 giải Nhì (10 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (5 triệu đồng/giải) và 5 giải Khuyến khích (3 triệu đồng/giải).

Thời gian nhận tác phẩm từ 20-10-2026 đến 28-2-2027; chấm và xét giải từ ngày 1 đến 10-3-2027; công bố và trao giải ngày 4-5-2027.