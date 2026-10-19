Phát động cuộc thi viết 'Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài'

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Phạm Đức Sơn - Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư nhận định, sau 40 năm đổi mới và mở cửa, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành các ngành công nghiệp chủ lực, mở rộng xuất khẩu và đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhà báo Phạm Đức Sơn - Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư phát biểu tại lễ phát động.

Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả thu hút, quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn những hạn chế so với tiềm năng và yêu cầu phát triển. Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt ra định hướng chuyển từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, lấy chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ, giá trị gia tăng và khả năng tham gia chuỗi cung ứng làm những tiêu chí quan trọng.

Theo ông Phạm Đức Sơn, giá trị của một tác phẩm báo chí về đầu tư nước ngoài không nhất thiết nằm ở quy mô dự án hay tên tuổi tập đoàn được phản ánh. Những câu chuyện từ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tìm đường tham gia chuỗi cung ứng FDI, hay những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án tại địa phương, đều có thể mở ra các vấn đề đáng quan tâm về chính sách và tổ chức thực hiện.

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phát biểu tại lễ phát động.

Từ thực tiễn hoạt động, TS. Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đề cập yêu cầu nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Theo ông, hiệu quả thu hút FDI cần được đánh giá thực chất thay vì chủ yếu dựa vào quy mô vốn đầu tư hay kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, công nghiệp hỗ trợ là lĩnh vực quan trọng để xem xét mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi sản xuất, những công đoạn doanh nghiệp nội địa đảm nhiệm, tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước và khả năng tiếp nhận, làm chủ công nghệ lõi.

Bên cạnh đó, chất lượng dòng vốn FDI còn thể hiện qua sự hình thành mạng lưới nhà cung ứng trong nước, khả năng lan tỏa công nghệ, nâng cao trình độ quản trị và chất lượng nguồn nhân lực. Từ góc độ chính sách, ông đề cập yêu cầu đổi mới cơ chế ưu đãi đầu tư theo hướng gắn với kết quả thực hiện cam kết, đánh giá hiệu quả dự án và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Toàn cảnh lễ phát động.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi tập trung vào 5 nhóm nội dung gồm: tuyên truyền Nghị quyết số 10-NQ/TW; phản ánh quá trình thể chế hóa, triển khai nghị quyết cùng những kết quả và vướng mắc thực tiễn; giới thiệu mô hình hiệu quả, địa phương và doanh nghiệp tiêu biểu; phân tích đóng góp của khu vực FDI đối với chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, liên kết doanh nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu; đề xuất giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư.

Thông qua những chủ đề này, cuộc thi hướng tới việc ghi nhận các mô hình, kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời khuyến khích những góc nhìn phân tích chính sách, phát hiện bất cập trong quá trình thực thi và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Cuộc thi dành cho nhà báo, chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư và những người quan tâm đến lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Tác phẩm dự thi được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, thuộc các thể loại báo chí phù hợp, đăng trên Tạp chí Nhà đầu tư, Nhadautu.vn hoặc Theinvestor.vn trong thời gian nhận bài và chưa công bố trên cơ quan báo chí khác. Mỗi tác giả được gửi nhiều tác phẩm dự thi.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 20/10/2026 đến hết ngày 28/2/2027. Ban Tổ chức dự kiến chấm và xét giải từ ngày 1/3 đến 10/3/2027, công bố và trao giải vào ngày 4/5/2027.

Tác phẩm gửi về: Toà soạn Tạp chí Nhà đầu tư, địa chỉ: Tầng 5, Tòa N01 T2, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội; Email: toasoan@nhadautu.vn; điện thoại: 0888558668. Ngoài bì thư/email ghi: “Tác phẩm dự thi Cuộc thi viết Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”.