Ngày 7.11, UBND phường Hải Châu (TP. Đà Nẵng) tổ chức phát động Cuộc thi “Truyền thông văn hóa Hải Châu trên nền tảng số” với chủ đề “Hải Châu - Lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối cộng đồng”.

Đây là hoạt động nằm trong Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa năm 2026, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11).

Phát động cuộc thi truyền thông văn hoá Hải Châu trên nền tảng số

Theo thể lệ, tác phẩm dự thi là các video clip dưới hình thức phim ngắn, phóng sự, tập trung làm nổi bật hình ảnh vùng đất Hải Châu giàu truyền thống thông qua hệ thống di tích, danh thắng và những nét đẹp di sản.

Đồng thời, phản ánh diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp cùng hình ảnh con người Hải Châu đoàn kết, tử tế, giàu tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Đáng chú ý, Ban tổ chức đặc biệt đề cao tính chân thực của tác phẩm, khuyến khích những hình ảnh thực tế, cảm xúc chân thành, phản ánh sinh động đời sống văn hóa và con người địa phương.

Các tác phẩm không được sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh hoặc bối cảnh video ảo.

Chia sẻ kinh nghiệm quay và dựng video tại lễ phát động

Đông đảo các em học sinh tham gia lễ phát động cuộc thi

Cuộc thi dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội; học sinh, sinh viên, thanh niên và người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại phường Hải Châu. Các nhóm, câu lạc bộ, tổ chức, cá nhân quan tâm đến quảng bá văn hóa địa phương cũng được khuyến khích tham gia.

Ban tổ chức đồng thời khuyến khích sự hưởng ứng của các tổ công nghệ số cộng đồng, cơ sở giáo dục, đơn vị văn hóa, nhóm sáng tạo nội dung và những người có khả năng sản xuất sản phẩm truyền thông số.

Thời hạn tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 20.11.2026. Những tác phẩm hợp lệ sẽ được đăng tải trên Fanpage Tin tức Hải Châu để cộng đồng theo dõi, tương tác và cùng lan tỏa. Ban tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Thông qua cuộc thi, phường Hải Châu kỳ vọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và con người địa phương; đồng thời lan tỏa hình ảnh đô thị văn minh đến đông đảo người dân, du khách trên các nền tảng mạng xã hội.