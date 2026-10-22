Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia

Cuộc thi diễn ra từ ngày 22-10 đến 22-11, nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quan điểm, định hướng của Đảng về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và phát triển công dân số. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10) và Ngày Công dân số Việt Nam (15-10).

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, gồm 4 tuần thi, chia thành 2 đợt.

Đợt 1 diễn ra từ ngày 22-10 đến 8-11 trên Trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên tại địa chỉ https://baocaovien.vn. Đợt 2 diễn ra từ ngày 9-11 đến 22-11 trên Ứng dụng Thông tin tuyên giáo (App Tuyên giáo).

Nội dung thi tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng; những chỉ đạo, định hướng quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc thể chế hóa chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua về chuyển đổi số và kiến thức, kỹ năng số cơ bản.

Đối tượng dự thi gồm báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên nòng cốt của Đảng ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong, ngoài nước cũng thuộc đối tượng dự thi.

Kết quả được công bố trên Trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên và App Tuyên giáo. Việc triển khai cuộc thi trên nền tảng số góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và thúc đẩy hình thành văn hóa học tập số trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thông tin về cuộc thi được đăng tải tại https://baocaovien.vn và trên App Tuyên giáo.

Mỗi tuần thi có 1 giải nhất trị giá 2 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 1,5 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 1 triệu đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải 500.000 đồng và 5 giải dành cho các cá nhân có thành tích lan tỏa sâu rộng cuộc thi