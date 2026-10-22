Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Mai Hương

Hội nghị được trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung ương đến tỉnh, xã, phường. Tại Nghệ An có 131 điểm cầu gồm 1 điểm cầu cấp tỉnh và 130 điểm cầu cấp xã với sự tham dự của hơn 6.000 báo cáo viên.

Tham dự tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hương

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề về chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa mới từ lớp 1 đến lớp 12, sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029.

Lãnh đạo Bộ Y tế thông tin về thực trạng công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021-2025, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030. Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin về những kết quả quan trọng bước đầu trong tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số và các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hương

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cũng định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng thời phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến từ ngày 22/10 đến ngày 22/11/2026.

Nội dung cuộc thi tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng; những chỉ đạo, định hướng quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua về chuyển đổi số và khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản.