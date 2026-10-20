Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia, nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cuộc thi cũng góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phát triển công dân số, đồng thời hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Ngày Công dân số Việt Nam (15/10).

Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi được phát động trong khuôn khổ Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2026, tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến từ ngày 22/10 đến ngày 22/11/2026, gồm 4 tuần thi, chia thành 2 đợt.

Cụ thể, đợt 1 diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 8/11/2026 trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên tại địa chỉ https://baocaovien.vn.

Đợt 2 diễn ra từ ngày 9/11 đến ngày 22/11/2026 trên Ứng dụng Thông tin tuyên giáo (App Tuyên giáo).

Nội dung thi tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng; những chỉ đạo, định hướng quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Cuộc thi đề cập đến các phong trào thi đua về chuyển đổi số và kiến thức, kỹ năng số cơ bản.

Đối tượng dự thi gồm báo cáo viên các cấp, đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của Đảng ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Nhiều giải thưởng được trao hằng tuần

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi tuần thi có 1 giải Nhất trị giá 2 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 1,5 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 1 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 500.000 đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 5 giải cho các cá nhân có thành tích lan tỏa sâu rộng Cuộc thi, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Kết quả thi hằng tuần được công bố trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên và Ứng dụng Thông tin tuyên giáo.

Việc triển khai Cuộc thi trên nền tảng số là một trong những hoạt động đổi mới phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên giáo, mở rộng hình thức tiếp cận và tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, kiến thức về chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua Cuộc thi, Ban Tổ chức hướng tới thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng số, hình thành văn hóa học tập số và phát triển công dân số trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn) và Ứng dụng Thông tin tuyên giáo (App Tuyên giáo).