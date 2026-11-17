Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên và người nước ngoài có tiền gửi tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam. Người dự thi có thể tham gia miễn phí trên điện thoại hoặc máy tính tại địa chỉ http://cuocthi.div.gov.vn.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên và người nước ngoài có tiền gửi tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam. Ảnh: LG

Nội dung thi tập trung vào những kiến thức cơ bản về quyền lợi của người gửi tiền, cơ chế chi trả tiền bảo hiểm, trách nhiệm của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và vai trò của BHTGVN. Mỗi bài thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài tối đa 15 phút. Cuộc thi được chia thành 3 tuần, mỗi tuần người tham gia có tối đa 3 lượt thi và hệ thống ghi nhận kết quả cao nhất.

Cơ cấu giải thưởng gồm giải chung cuộc với 7 giải, trong đó giải Nhất trị giá 40 triệu đồng, giải Nhì 20 triệu đồng, hai giải Ba mỗi giải 10 triệu đồng và ba giải Khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, mỗi tuần có 6 giải thưởng, với mức cao nhất 3 triệu đồng. Ban Tổ chức cũng trao 3 giải phong trào, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, dành cho ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân và cá nhân có thành tích lan tỏa cuộc thi tốt nhất.

Song song với phần thi trắc nghiệm, Ban Tổ chức phát động hoạt động hưởng ứng “Viết bài về nội dung chính sách BHTG mà bạn tâm đắc”. Bài viết bằng tiếng Việt, tối đa 2.000 từ, được tiếp nhận từ ngày 23-11 đến hết ngày 13-12-2026. Những bài viết chất lượng sẽ được lựa chọn đăng tải trên website và các kênh truyền thông chính thức của BHTGVN, đồng thời được chi trả nhuận bút theo quy định.

Thông qua cuộc thi, BHTGVN hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 55% người gửi tiền nắm được những nội dung cốt lõi của chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.