Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Bảo hiểm tiền gửi năm 2026" diễn ra từ 12h00 ngày 23/11/2026 đến 23h59 ngày 13/12/2026. Người dự thi có thể làm bài ngay trên điện thoại hoặc máy tính tại địa chỉ [cuocthi.div.gov.vn](http://cuocthi.div.gov.vn/).

Cuộc thi nhằm phổ biến những nội dung cơ bản, thiết thực của Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Cuộc thi nhằm phổ biến những nội dung cơ bản, thiết thực của Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi của người gửi tiền, cơ chế chi trả tiền bảo hiểm, trách nhiệm của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và vai trò của BHTGVN. Đây cũng là bước đi cụ thể hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 55% người gửi tiền nắm được nội dung cốt lõi của chính sách bảo hiểm tiền gửi.

Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên (tính đến thời điểm dự thi) và người nước ngoài có tiền gửi tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam đều có thể tham gia. Ban Tổ chức đặc biệt khuyến khích cán bộ, nhân viên, người lao động tại các tổ chức tham gia BHTG cùng sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc.

Sau khi đăng ký, thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trong tối đa 15 phút, mỗi câu đúng được 10 điểm. Mỗi tuần được thi tối đa 3 lượt để cải thiện kết quả; hệ thống sẽ tự động ghi nhận lượt có điểm cao nhất làm kết quả đại diện của tuần đó.

Giải chung cuộc dành cho người tham gia đủ cả ba tuần gồm: giải Nhất trị giá 40 triệu đồng, giải Nhì 20 triệu đồng, giải Ba mỗi giải 10 triệu đồng và giải Khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng. Mỗi tuần còn có giải tuần với giải Nhất 3 triệu đồng, giải Nhì mỗi giải 1 triệu đồng và giải Ba mỗi giải 500 nghìn đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải phong trào cho ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân lan tỏa tốt nhất và cá nhân giới thiệu được nhiều người tham gia nhất, mỗi giải 5 triệu đồng.

Song song với phần thi trắc nghiệm, Ban Tổ chức tiếp nhận bài viết về nội dung chính sách bảo hiểm tiền gửi từ ngày 23/11 đến hết ngày 13/12/2026.