Phát động Cuộc thi trực tuyến 'Thanh niên Quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước'

Dự buổi phát động có: Đại tá Tạ Văn Thiện, Phó chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị; Đại tá Vũ Bá Bộ, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1; Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi phát động.

Cùng dự buổi phát động có đại biểu một số cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị, Cục Chính trị Quân khu 1; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 346, Trung đoàn 246; cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu Trung đoàn 246, các đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa trên địa bàn.

Các đại biểu ấn nút thực hiện nghi thức khởi động cuộc thi.

Phát biểu tại buổi phát động, Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ cho biết, cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về lịch sử, truyền thống vẻ vang, những thành tích, chiến công và đóng góp của thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Quân đội trong 75 năm xây dựng, phát triển; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Quân đội.

Cuộc thi cũng là bước đổi mới hình thức giáo dục truyền thống, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh niên; tăng cường giao lưu với các đơn vị kết nghĩa, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Các đại biểu theo dõi, động viên đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa tham gia thi hưởng ứng ngay sau khi phát động cuộc thi.

Để cuộc thi thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn quân, Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ đề nghị cơ quan chính trị các đơn vị quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đoàn các cấp triển khai cuộc thi, gắn với đợt thi đua cao điểm “Thanh niên Quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước” và các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống thanh niên Quân đội.

Tổ chức đoàn các cấp phổ biến thể lệ, đường dẫn, mã QR và video hướng dẫn tới từng cán bộ, đoàn viên; tổ chức sinh hoạt, tọa đàm, giới thiệu đề cương tuyên truyền; phấn đấu 100% tổ chức đoàn triển khai cuộc thi đến đoàn viên thanh niên trong đơn vị; phối hợp vận động đoàn viên thanh niên các đơn vị kết nghĩa cùng tham gia.

Các đại biểu trao quà, chúc mừng đoàn viên thanh niên đạt giải nhất, nhì, ba tại phần thi hưởng ứng.

Đồng thời yêu cầu, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên chủ động nghiên cứu đề cương tuyên truyền, tham gia đầy đủ cả 3 tuần thi với tinh thần nghiêm túc, trung thực; tự mình làm bài, tự bảo mật số căn cước và ngày sinh của mình; sau mỗi lượt thi, xem lại đáp án và nguồn tài liệu để hiểu sâu hơn truyền thống của thanh niên Quân đội.

Nhân dịp này, Ban Thanh niên Quân đội tặng phần quà ý nghĩa cho Đoàn cơ sở Trung đoàn 246.

Các đại biểu dự buổi phát động cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên Trung đoàn 246 và đơn vị kết nghĩa.

Ngay sau phần nghi thức khởi động, Ban Thanh niên Quân đội đã phối hợp tổ chức phần thi hưởng ứng trên máy tính, điện thoại với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên Trung đoàn 246 và các đơn vị kết nghĩa.