Phát động Cuộc thi trực tuyến 'Học Bác - Hiểu Đảng - Phát triển giáo dục - Làm chủ khoa học công nghệ'

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ; đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Thị Thiềm, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Đảng ủy Chính phủ; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; thành viên Ban Tổ chức và các tổ giúp việc cuộc thi; đại diện đơn vị đồng hành MobiFone; cán bộ, giảng viên, người học Học viện Quản lý Giáo dục cùng các đại biểu tại các điểm cầu trực tuyến.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, nguồn chỉ dẫn quý báu đối với công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp phát triển đất nước. Trong giai đoạn phát triển mới, học tập, thực hành theo Bác càng có ý nghĩa đối với việc bồi đắp bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và năng lực hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Chỉ thị số 07-CT/TW tiếp tục khẳng định những giá trị bền vững đó, đồng thời đặt ra yêu cầu gắn học tập với thực hành, đưa nhận thức thành việc làm tự giác, thường xuyên. Đây cũng là cơ sở để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại trách nhiệm của mình, nuôi dưỡng ý chí vươn lên và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân.

Đối với ngành Giáo dục, Thứ trưởng cho rằng, học tập theo Bác có ý nghĩa sâu sắc trong thực hiện sứ mệnh đào tạo con người, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Những lời dạy của Người về giáo dục, tinh thần tự học, đạo đức và trách nhiệm của nhà giáo luôn là nguồn động viên các thế hệ thầy cô, cán bộ quản lý và người học nỗ lực cống hiến.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh, hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ nắm vững nội dung cốt lõi, những yêu cầu mới của Chỉ thị; hiểu sâu hơn mối liên hệ giữa học tập, thực hành theo Bác với nhiệm vụ xây dựng và phát triển của ngành.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi.

Cùng với việc quán triệt Chỉ thị, Thứ trưởng cho biết, Cuộc thi trực tuyến “Học Bác - Hiểu Đảng - Phát triển giáo dục - Làm chủ khoa học công nghệ” mở ra một hình thức tìm hiểu, học tập, góp phần lan tỏa nội dung sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ Bộ.

Cuộc thi kết nối việc nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết về giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, mỗi người có thêm điều kiện củng cố kiến thức, hiểu rõ hơn những định hướng phát triển đất nước và trách nhiệm của ngành Giáo dục trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh và các đại biểu tham quan phòng thi trực tuyến.

Tuyên bố phát động cuộc thi, Thứ trưởng kêu gọi cán bộ, đảng viên và các đối tượng tích cực hưởng ứng cuộc thi bằng tinh thần tự giác, nghiêm túc; góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy ý thức tu dưỡng, học tập và cống hiến, đóng góp vào xây dựng Đảng bộ Bộ GD&ĐT trong sạch, vững mạnh và sự phát triển của ngành Giáo dục.

Cùng với hoạt động phát động và hưởng ứng cuộc thi, chương trình còn có phần phổ biến thể lệ và tham quan phòng thi trực tuyến, giúp các đại biểu nắm rõ cách thức tham gia.

Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt 2 chuyên đề.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt hai chuyên đề: Những nội dung cốt lõi, điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong Đảng bộ Bộ GD&ĐT và ngành Giáo dục; một số nội dung cốt lõi, trọng tâm Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa nội dung đã được quán triệt thành việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TW; đưa nội dung học tập, thực hành theo Bác vào sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề; đề cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu. Xây dựng kế hoạch thực hiện toàn khóa và hằng năm, hoàn thành kế hoạch toàn khóa trong tháng 11/2026. Gắn thực hành theo Bác với nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thiện chính sách và thực hiện nhiệm vụ của ngành. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường kiểm tra, giám sát; gắn kết quả thực hành theo Bác với đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; biểu dương, nhân rộng cách làm hiệu quả.