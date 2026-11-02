Phát động Cuộc thi trực tuyến 'Học Bác-Hiểu Đảng-Phát triển giáo dục-Làm chủ khoa học công nghệ'

Ban tổ chức và các đại biểu ấn nút phát động cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu ý kiến tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, cùng với việc quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị, Cuộc thi trực tuyến “Học Bác-Hiểu Đảng-Phát triển giáo dục-Làm chủ khoa học công nghệ” mở thêm một hình thức tìm hiểu, học tập, góp phần lan tỏa nội dung sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cuộc thi kết nối việc nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết về giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, mỗi người có thêm điều kiện củng cố kiến thức, hiểu rõ hơn những định hướng phát triển đất nước và trách nhiệm của ngành giáo dục trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu ý kiến. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh kêu gọi cán bộ, đảng viên và các đối tượng theo thể lệ tích cực hưởng ứng cuộc thi bằng tinh thần tự giác, nghiêm túc. Mỗi lượt tham gia là một dịp học hỏi, tự đánh giá hiểu biết và làm sâu sắc thêm nhận thức của bản thân. Mong các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm động viên, tạo điều kiện để cuộc thi nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, thiết thực.

Mỗi người dự thi sử dụng 1 tài khoản duy nhất trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi, đăng ký tại địa chỉ: https://hoctapvathuchanhtheoBac.mobiedu.vn Kết quả chính thức của cuộc thi được Ban tổ chức công bố trên các kênh thông tin chính thức của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo và các kênh truyền thông của cuộc thi.

Thay mặt cán bộ, đảng viên, người lao động, người học, Tiến sĩ Nguyễn Diệu Cúc, đảng viên Chi bộ Khoa Quản lý, Học viện Quản lý Giáo dục hưởng ứng cuộc thi bằng ba cam kết cụ thể.

Thứ nhất, tích cực tham gia cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, chủ động và trách nhiệm. Đây không chỉ là nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là cơ hội để mỗi người được tự học, tự nghiên cứu, củng cố nhận thức và nâng cao trách nhiệm của bản thân.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Thứ hai, tích cực lan tỏa tinh thần học tập và thực hành theo Bác. Mỗi cán bộ, đảng viên, người học, người lao động không chỉ là một người tham gia dự thi, mà còn cần lan tỏa, truyền cảm hứng, tích cực chia sẻ kiến thức và khuyến khích mọi người cùng tham gia cuộc thi.

Thứ ba, nỗ lực chuyển những điều đã được học thành hành động và kết quả cụ thể; phát huy tinh thần tự học, đổi mới sáng tạo bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.