Các đại biểu phát động Cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, chọn tương lai” năm 2026. Ảnh: BTC.

Chiều 22/10, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, chọn tương lai” năm 2026, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở đào tạo, cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Cuộc thi, nhấn mạnh giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò quan trọng trong phát triển lực lượng lao động có kỹ năng, tạo việc làm và xây dựng sinh kế bền vững.

Theo ông Triệu Ngọc Lâm, lựa chọn nghề nghiệp là quyết định quan trọng đối với tương lai mỗi người. Để lựa chọn phù hợp, người học cần hiểu rõ năng lực bản thân, yêu cầu của nghề, điều kiện học tập và triển vọng việc làm. Giáo dục nghề nghiệp cần được nhìn nhận đầy đủ hơn như một con đường phát triển có giá trị, giúp người học tích lũy năng lực thực hành và từng bước khẳng định bản thân.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: BTC.

Năm 2026, cuộc thi tập trung vào ba nhóm ngành chính gồm: Công nghệ số và sáng tạo số; Kỹ thuật, công nghệ và sản xuất xanh - thông minh; Dịch vụ hiện đại và chăm sóc con người.

Các tác phẩm dự thi được khuyến khích phản ánh chân thực trải nghiệm học tập, giảng dạy, làm việc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; làm rõ yêu cầu kỹ năng, cơ hội việc làm và khả năng phát triển của từng ngành nghề. Ban tổ chức cũng ưu tiên những câu chuyện gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo đa chiều và tạo sinh kế bền vững tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

Ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT), cho rằng người trẻ cần chủ động quyết định con đường nghề nghiệp dựa trên năng lực, sở trường và điều kiện thực tế của bản thân. Gia đình, nhà trường và xã hội có vai trò đồng hành, định hướng, hỗ trợ, tạo cơ hội để người học phát huy tiềm năng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế xanh phát triển mạnh mẽ, người lao động không chỉ cần tay nghề mà còn phải có tư duy số, khả năng ứng dụng công nghệ có trách nhiệm, giải quyết vấn đề, hợp tác và học tập suốt đời. Chất lượng giáo dục nghề nghiệp cần được đánh giá thông qua khả năng làm việc thực tế, thích ứng với thị trường lao động và thu nhập của người học sau đào tạo.

Theo thể lệ, công dân Việt Nam có thể tham gia cuộc thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm từ 2-5 thành viên. Mỗi tác phẩm là một video ngắn, có thời lượng từ 1 phút đến 1 phút 30 giây, định dạng MP4 hoặc MOV, độ phân giải Full HD (1080p), dung lượng tối đa 300MB. Ban tổ chức khuyến khích video có phụ đề tiếng Việt.

Thí sinh được phép sử dụng đồ họa và công cụ AI để hỗ trợ kỹ thuật, nhưng phải khai báo; không được sử dụng AI để giả mạo người thật, thông tin hoặc số liệu.

Tác phẩm dự thi được gửi qua chuyên trang của cuộc thi tại địa chỉ https://chonnghechontuonglai.vn/. Thời gian nhận bài kéo dài từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026.

Sau vòng sơ tuyển, 30 video xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia bình chọn trực tuyến. Chín tác phẩm hàng đầu, gồm 3 tác phẩm ở mỗi nhóm ngành, sẽ bước vào vòng chung kết hùng biện trực tiếp tại Hà Nội.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi nhóm ngành có một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, một giải Nhì trị giá 20 triệu đồng và một giải Ba trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, cuộc thi có các giải phụ trị giá 5 triệu đồng mỗi giải, gồm giải Video được yêu thích nhất và các giải chuyên đề.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức kỳ vọng phát hiện, tôn vinh những câu chuyện nghề nghiệp có giá trị thực tiễn, góp phần đổi mới hoạt động hướng nghiệp, hỗ trợ tuyển sinh và tăng cường kết nối giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, qua đó mở rộng cơ hội học tập, việc làm và phát triển bền vững cho người lao động.