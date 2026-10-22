Chiều 22/10, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, chọn tương lai” năm 2026.

Các đại biểu phát động Cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, chọn tương lai” năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Cuộc thi cho biết, cuộc thi hướng tới nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nhân lực, tạo việc làm, xây dựng sinh kế bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Theo nhà báo Triệu Ngọc Lâm, lựa chọn nghề nghiệp là quyết định quan trọng đối với tương lai mỗi người. Để đưa ra lựa chọn phù hợp, người học cần hiểu rõ năng lực, sở thích của bản thân, đồng thời tìm hiểu yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, điều kiện đào tạo và triển vọng việc làm của từng nghề.

Ông cho rằng, xã hội cần có cái nhìn đầy đủ hơn về các con đường phát triển nghề nghiệp, trong đó giáo dục nghề nghiệp là một lựa chọn có giá trị, giúp người học rèn luyện kỹ năng thực hành, tham gia thị trường lao động và từng bước phát triển bản thân.

Từ định hướng đó, cuộc thi khuyến khích người học, nhà giáo và cán bộ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chia sẻ trải nghiệm học tập, giảng dạy, công tác cũng như những câu chuyện chân thực về hành trình lựa chọn, theo đuổi và làm chủ một nghề.

Thông qua hình thức video, Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, khuyến khích người học chủ động chia sẻ trải nghiệm, phát huy khả năng sáng tạo. Các sản phẩm có giá trị cũng sẽ được tuyển chọn để phục vụ công tác hướng nghiệp, tuyển sinh và kết nối cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Cuộc thi phát biểu tại lễ phát động.

Khuyến khích những câu chuyện học nghề, lập nghiệp từ thực tiễn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Đạm - Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, thanh niên cần là chủ thể quyết định con đường nghề nghiệp của mình, bởi mỗi người hiểu rõ nhất năng lực, đam mê và sở trường của bản thân. Gia đình, nhà trường và xã hội có vai trò đồng hành, định hướng, hỗ trợ và tạo cơ hội, thay vì quyết định thay người trẻ.

Theo ông Trần Thanh Đạm, lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực và điều kiện thực tế sẽ tạo nền tảng để người trẻ phát huy tiềm năng, tự tin học tập và vững vàng bước vào thị trường lao động.

“Từ góc độ cơ quan quản lý Nhà nước, chúng tôi luôn xác định: Giáo dục nghề nghiệp phải gắn liền với việc làm một cách thực chất và sinh kế bền vững lâu dài”, ông Trần Thanh Đạm cho biết.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, gia đình và cộng đồng. Trong đó, thông tin thị trường lao động đóng vai trò định hướng; doanh nghiệp cần tham gia trực tiếp, hiệu quả hơn vào đào tạo, đánh giá kỹ năng và đặt hàng nhân lực; nhà trường có trách nhiệm trang bị nền tảng tay nghề, giúp người học sẵn sàng thích ứng với yêu cầu công việc.

Ông Trần Thanh Đạm - Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại lễ phát động.

Cơ cấu và giá trị giải thưởng

Thông tin về thể lệ cuộc thi, nhà báo Dương Thanh Hương, Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, cho biết tác phẩm dự thi là các video ngắn phản ánh góc nhìn chân thực của người học, nhà giáo và cán bộ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nội dung cần làm rõ năng lực chuyên môn, trải nghiệm thực tế và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Đặc biệt, Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm phản ánh mối liên hệ giữa đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo đa chiều và xây dựng nông thôn mới. Những mô hình hiệu quả, nhân vật vượt khó tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo được ưu tiên tôn vinh.

Theo thể lệ, cuộc thi nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026. Thời điểm tiếp nhận được xác định theo thời gian ghi nhận trên hệ thống tiếp nhận hoặc thư điện tử của Ban Tổ chức.

Cơ cấu giải thưởng gồm 01 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng kèm bằng chứng nhận; 01 giải Nhì trị giá 20 triệu đồng; 01 giải Ba trị giá 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các giải phụ trị giá 5 triệu đồng kèm giấy chứng nhận được trao cho những tác phẩm đáp ứng tiêu chí, trong đó có giải Video được yêu thích nhất và các giải chuyên đề.