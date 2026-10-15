Giải thưởng không phải đích đến cuối cùng

Giáo dục âm nhạc không chỉ giúp học sinh phát triển năng khiếu mà còn bồi đắp khả năng cảm thụ nghệ thuật, sự tự tin và tinh thần sáng tạo. Tuy nhiên, để những khả năng ấy được nhận diện và nuôi dưỡng, các em cần có môi trường phù hợp để thể hiện bản thân, được đánh giá đúng năng lực và tiếp tục rèn luyện sau những trải nghiệm ban đầu. Đây cũng là vấn đề được đặt ra tại lễ phát động Cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Âm nhạc Học đường 2026 - 2027”, diễn ra sáng 15/10 tại Hà Nội. Cuộc thi do Thời báo Văn học Nghệ thuật và Công ty Hãng phim Việt Art phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và sự chỉ đạo của Hiệp hội UNESCO Hà Nội.

Các đại biểu, đại diện ban tổ chức và khách mời tham dự lễ phát động cuộc thi

Một trong những điểm đáng chú ý của cuộc thi là việc mở rộng nội dung từ thanh nhạc sang biểu diễn nhạc cụ và các tiết mục âm nhạc tổng hợp. Cụ thể, thay vì chỉ tập trung vào khả năng ca hát, sân chơi hướng tới nhiều hình thức thể hiện khác nhau, tạo điều kiện để học sinh lựa chọn nội dung phù hợp với sở trường.

Theo thể lệ, học sinh từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông có thể đăng ký thi thanh nhạc cá nhân hoặc nhóm ca tối đa 8 thành viên; biểu diễn nhạc cụ theo hình thức độc tấu hoặc hòa tấu với tối đa 10 thành viên. Các thí sinh được lựa chọn giữa 5 nhóm thể loại gồm: nhạc thiếu nhi, nhạc nhẹ, nhạc quê hương - dân gian, nhạc thính phòng, nhạc quốc tế với tác phẩm bằng tiếng Việt hoặc ngoại ngữ.

TS. NSND, nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng việc đưa nhiều loại hình biểu diễn vào cùng một sân chơi sẽ giúp học sinh có thêm cơ hội phát huy thế mạnh. Theo ông, giáo dục âm nhạc cần được quan tâm từ sớm, không chỉ dừng ở việc thưởng thức hay ca hát mà còn hướng tới khả năng thực hành, chơi nhạc cụ và phối hợp biểu diễn cùng những người khác.

Đặc biệt, việc tổ chức các nội dung độc tấu, hòa tấu cũng mở ra cơ hội để những học sinh có năng khiếu nhạc cụ được thể hiện khả năng, thay vì chỉ đứng ngoài những cuộc thi vốn thường dành sự chú ý cho giọng hát. Qua quá trình tập luyện và biểu diễn, các em có thể rèn tính kiên trì, tinh thần hợp tác và ý thức kỷ luật.

Cuộc thi mở rộng cơ hội thể hiện năng khiếu âm nhạc cho học sinh từ Tiểu học đến Trung học phổ thông

Từ góc độ chuyên môn, TS. NSND Phạm Ngọc Khôi kỳ vọng những sân chơi như vậy sẽ góp phần tìm kiếm các gương mặt có năng lực, đam mê và khả năng theo đuổi nghệ thuật lâu dài. Xa hơn, việc trang bị kiến thức, kỹ năng âm nhạc cho thế hệ trẻ còn giúp các em có thêm một phương tiện giao tiếp văn hóa, tự tin hội nhập với bạn bè quốc tế.

Trong khi đó, ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đối với đời sống học đường. Theo ông, một cuộc thi có quy chế rõ ràng, quá trình xét tuyển và chấm chọn công khai, minh bạch không chỉ giúp phát hiện năng khiếu mà còn tạo động lực để học sinh tham gia các hoạt động ca hát, biểu diễn tại trường học. Vì vậy Hiệp hội cũng mong muốn mô hình này có thể được mở rộng tới nhiều trường học, đơn vị trong thời gian tới, để ngày càng có thêm học sinh được tiếp cận với môi trường rèn luyện và thể hiện năng lực nghệ thuật.

Cơ hội thể hiện và thử thách bản thân

Lễ phát động có sự tham dự của đôgn đảo giới chuyên môn, nhà trường và học sinh

Để tạo điều kiện cho học sinh ở nhiều địa phương tham gia, cuộc thi kết hợp hình thức trực tuyến với biểu diễn trực tiếp. Hành trình tranh tài gồm 3 vòng, bắt đầu từ sơ khảo online, tiếp đến là bán kết, chung kết và kết thúc bằng đêm Gala công diễn, trao giải.

Theo kế hoạch, vòng sơ khảo trực tuyến nhận bài dự thi từ ngày 20-10 đến 10-12-2026. Thí sinh gửi video biểu diễn không qua cắt ghép, chỉnh giọng, đăng trên TikTok hoặc Facebook kèm hashtag theo quy định. Kết quả được tính trên thang điểm 120, gồm 100 điểm chuyên môn và 20 điểm bình chọn cộng đồng; các trường hợp gian lận tương tác sẽ bị loại điểm bình chọn. Danh sách thí sinh vào vòng tiếp theo dự kiến công bố ngày 16-1-2027.

Vòng bán kết dự kiến diễn ra cuối tháng 1-2027, vòng chung kết vào tháng 3-2027. Tại chung kết, thí sinh trình diễn tác phẩm mới, bảo đảm yêu cầu về bản quyền và tính trung thực. Đêm Gala công diễn, trao giải dự kiến tổ chức tối 24-3-2027 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Giải thưởng được phân chia theo từng cấp học.

Cuộc thi góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng âm nhạc trẻ, khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật và lan tỏa phong trào âm nhạc trong trường học

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ, việc được vinh danh tại cuộc thi là sự ghi nhận đối với năng lực và nỗ lực của các em, nhưng con đường phía trước vẫn còn dài. Bởi sự phát triển của một tài năng nghệ thuật đòi hỏi quá trình chăm lo lâu dài, sự kiên trì của chính học sinh cùng sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường và giới chuyên môn. Bên cạnh các phần thưởng, ban tổ chức dự kiến phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tạo điều kiện để những học sinh có năng khiếu tham gia các sự kiện, chương trình và hoạt động giao lưu nghệ thuật. Đây là cơ hội để các em tích lũy kinh nghiệm, tiếp xúc với môi trường biểu diễn đa dạng và từng bước nhận diện khả năng của bản thân.

Từ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động nghệ thuật trong trường học, bà Tạ Thị Vĩnh Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long, kỳ vọng cuộc thi sẽ giúp những học sinh đã bộc lộ năng khiếu có thêm cơ hội định hình con đường phát triển trong tương lai. Đồng thời, sân chơi cũng có thể khuyến khích những em chưa từng tham gia các cuộc thi chuyên nghiệp mạnh dạn thể hiện mình.

Nguyễn Hà My, học sinh Trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long, Đại sứ hình ảnh cuộc thi "Tìm kiếm Tài năng Âm nhạc Học đường 2026 - 2027"

Theo thông tin từ Ban tổ chức, cuộc thi có sự đồng hành của các đại sứ học sinh, trong đó Nguyễn Hà My (Trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long) và Cấn Diệp Oanh (Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du, Đại Mỗ, Hà Nội) đảm nhận vai trò Đại sứ hình ảnh; Vũ Ngọc Trà My (Trường THCS Ngọc Lâm, Bồ Đề, Hà Nội) là Đại sứ truyền thông.