Lễ phát động Cuộc thi "Tìm kiếm Tài năng Âm nhạc Học đường 2026-2027. (Ảnh: BTC cung cấp)

Tham dự sự kiện có ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội; Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật; cùng đại diện các đơn vị phối hợp, các nhà trường, phụ huynh và học sinh.

Cuộc thi do Thời báo Văn học Nghệ thuật và Công ty Cổ phần Hãng phim Việt Art phối hợp với Trường Victoria Thăng Long tổ chức với sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và sự chỉ đạo của Hiệp hội UNESCO Hà Nội.

Đảm nhận vai trò Đại sứ hình ảnh cuộc thi là em Nguyễn Hà My (Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long) và Cấn Diệp Oanh (Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Du, Đại Mỗ, Hà Nội); Đại sứ Truyền thông là em Vũ Ngọc Trà My (Trường Trung học cơ sở Ngọc Lâm, Bồ Đề, Hà Nội).

Các thí sinh nhỏ tuổi dự cuộc thi. (Ảnh: BTC cung cấp)

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội cho biết, đây là cuộc thi âm nhạc ý nghĩa trên địa bàn thành phố Hà Nội với mục tiêu lan tỏa các giá trị nhân văn về các lĩnh vực trên địa bàn Thủ đô, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô với bạn bè quốc tế.

Được thiết kế như một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp và lành mạnh tổ chức định kỳ hằng năm, cuộc thi hướng tới mục tiêu phát hiện, tôn vinh những giọng ca trẻ tiềm năng từ bậc Tiểu học cho đến Trung học phổ thông. Không chỉ dừng lại ở một giải đấu âm nhạc, đây còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh sân khấu, góp phần định hướng con đường nghệ thuật bền vững cho thế hệ tương lai.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh, chương trình áp dụng mô hình tổ chức linh hoạt khi kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến và biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

Cuộc thi mang đến sự đa dạng trong các hình thức biểu diễn, bao gồm thanh nhạc dành cho cá nhân hoặc nhóm ca tối đa 8 thành viên, phần thi nhạc cụ cho độc tấu hay hòa tấu lên tới 10 thành viên, cùng các tiết mục âm nhạc tổng hợp. Các thí sinh được tự do thể hiện phong cách qua 5 nhóm thể loại chính gồm nhạc thiếu nhi, nhạc nhẹ, nhạc quê hương-dân gian, nhạc thính phòng và nhạc quốc tế, bằng cả tiếng Việt lẫn ngoại ngữ.

Hệ thống giải thưởng được phân chia rõ ràng theo từng cấp học nhằm bảo đảm tính tương quan lực lượng và sự công bằng trong đánh giá.

Hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất sẽ trải qua 3 vòng thi nối tiếp nhau trước khi khép lại bằng đêm Gala. Vòng Sơ khảo Online bắt đầu mở cổng tiếp nhận bài dự thi từ ngày 20/10 và dự kiến khép lại lúc 23 giờ 59 ngày 10/12 (Ban tổ chức có thể đóng cổng sớm hơn nếu đạt đủ số lượng đăng ký đợt 1).

Ở vòng thi này, thí sinh quay một video mộc khung hình đứng, tuyệt đối không qua cắt ghép hay sử dụng các công cụ hỗ trợ chỉnh giọng, sau đó đăng tải lên mạng xã hội TikTok hoặc Facebook kèm bộ hashtag quy định rồi gửi liên kết về hệ thống.

Kết quả Vòng Sơ khảo sẽ dựa trên tổng điểm 120, kết hợp giữa 100 điểm từ Hội đồng chuyên môn và 20 điểm bình chọn từ cộng đồng. Ban tổ chức cũng nhấn mạnh tinh thần minh bạch khi sẽ loại bỏ phần điểm tương tác nếu phát hiện các hành vi gian lận như mua lượt thích hay chạy quảng cáo. Danh sách thí sinh bước tiếp dự kiến được công bố vào ngày 16/1/2027.

Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh những giọng ca trẻ tiềm năng. (Ảnh: BTC cung cấp)

Những gương mặt xuất sắc vượt qua vòng đầu sẽ hội tụ vào cuối tháng 1/2027 để tranh tài trực tiếp tại Vòng Bán kết. Tiếp đó, Vòng Chung kết diễn ra trong tháng 3/2027 sẽ yêu cầu các thí sinh trình diễn một tác phẩm hoàn toàn mới, được khuyến khích dàn dựng sân khấu công phu cùng vũ đoàn. Tất cả các phần thi trực tiếp đều đòi hỏi khắt khe về vấn đề bản quyền tác phẩm và sự trung thực trong biểu diễn.

Đêm Gala công diễn và trao giải dự kiến được tổ chức vào tối 24/3/2027 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hiện tại, Ban tổ chức đã mở các kênh tiếp nhận thông tin và bài dự thi trực tuyến qua biểu mẫu Google Form, cùng đường dây nóng 096.272.5115 và email tainangamnhachocduong@gmail.com để hỗ trợ phụ huynh cũng như các em học sinh trên cả nước đăng ký tham gia.