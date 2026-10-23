Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về tiết kiệm năng lượng năm 2026

Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”. Ảnh: TCCT

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3), ngày 23/10, Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai” tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) cho biết, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững. Đối với doanh nghiệp, đây là giải pháp giúp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh; với mỗi gia đình, tiết kiệm năng lượng góp phần giảm chi tiêu, bảo vệ môi trường và giảm áp lực lên hệ thống cung ứng năng lượng.

PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Ảnh: TCCT

Theo ông Trần Thanh Tùng, cùng với việc triển khai các quy định pháp luật mới, yêu cầu đặt ra là giúp tổ chức, cá nhân hiểu đúng quy định, nhận thức rõ trách nhiệm và biết cách thực hiện trong đời sống, sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần gần gũi, dễ hiểu, gắn với những tình huống thực tế.

Cuộc thi năm 2026 tiếp nối mùa thi đầu tiên được tổ chức năm 2025, nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân chủ động tìm hiểu pháp luật, chia sẻ những cách làm thiết thực và hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Năm 2025, cuộc thi thu hút hàng chục nghìn người tham gia đến từ gần 900 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trên cả nước.

Ban Tổ chức mong muốn các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể phổ biến thông tin, tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên và người lao động tham gia; đồng thời gắn việc hưởng ứng cuộc thi với các hoạt động tiết kiệm năng lượng tại đơn vị.

“Những sáng kiến phù hợp, những thay đổi nhỏ được duy trì thường xuyên sẽ góp phần đưa kiến thức từ cuộc thi vào cuộc sống”, ông Trần Thanh Tùng nhấn mạnh.

Các thí sinh có thể tham gia vòng sơ khảo trực tuyến tại địa chỉ timhieuphapluat.tapchicongthuong.vn, đồng thời thành lập đội thi để tiếp tục tranh tài tại các vòng tiếp theo.

Tại lễ phát động, minigame tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thu hút sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên. Thông qua các câu hỏi tương tác, sinh viên có cơ hội kiểm tra kiến thức, tìm hiểu thêm các quy định pháp luật và những nội dung thiết thực về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Ban Tổ chức trao phần thưởng cho 20 khán giả trả lời đúng các câu hỏi của chương trình.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức trao cúp lưu niệm quán quân mùa thi đầu tiên cho đội thi Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và tổ chức trình diễn lại tiểu phẩm đạt giải Nhất của trường tại vòng chung kết năm 2025.

Theo PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, cuộc thi là hoạt động thiết thực, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người học và cộng đồng. Với sinh viên, đây còn là cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm công dân.

PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Ảnh: TCCT

Là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Công Thương, định hướng đào tạo ứng dụng, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp chú trọng gắn đào tạo với thực tiễn, khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động học thuật, tìm hiểu pháp luật và phong trào vì cộng đồng. Tại mùa thi đầu tiên năm 2025, đội tuyển sinh viên của trường giành ngôi quán quân.

PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài cho rằng, ý nghĩa lâu dài của cuộc thi không chỉ nằm ở kết quả hay giải thưởng, mà còn ở kiến thức, trải nghiệm và ý thức trách nhiệm mà sinh viên tích lũy được. Từ việc hiểu đúng quy định pháp luật đến những hành động đơn giản như sử dụng điện hợp lý, tránh lãng phí trong học tập và sinh hoạt đều có thể góp phần hình thành lối sống tiết kiệm, văn minh và bền vững.

Với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”, cuộc thi năm 2026 hướng tới mở rộng sự tham gia của các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó đưa kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào đời sống.