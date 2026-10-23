Phát động cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả' năm 2026

Diễn ra trong ba ngày, từ 23 tới 25-10, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, mang sắc màu đặc sản Gia Lai và Quảng Ngãi đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ cùng các đơn vị tổ chức.