Phát động cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả' năm 2026
Cuộc thi năm 2026 kỳ vọng tiếp tục thu hút sự hưởng ứng của các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đưa kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến gần hơn với đời sống và lan tỏa văn hóa tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phat-dong-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-va-hieu-qua-nam-2026-post1887905.tpo