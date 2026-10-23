Thông điệp của sự kiện năm nay là “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí cho biết, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững.

Đối với doanh nghiệp, đây là giải pháp giúp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Đối với mỗi gia đình, tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi tiêu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và giảm áp lực lên hệ thống cung ứng năng lượng.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cùng với việc hoàn thiện chính sách, yêu cầu đặt ra là giúp các tổ chức, cá nhân hiểu đúng quy định, nhận thức rõ trách nhiệm và biết cách thực hiện trong đời sống, sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần gần gũi, dễ hiểu và gắn với những tình huống thực tế.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sôi nổi tham gia tìm hiểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tham gia tìm hiểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Tiếp nối thành công của mùa thi đầu tiên, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 được Bộ Công Thương tổ chức nhằm khuyến khích tinh thần chủ động tìm hiểu pháp luật, chia sẻ những cách làm thiết thực và từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng. Năm 2025, Cuộc thi đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia đến từ gần 900 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Tại Lễ phát động, Ban tổ chức kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đông đảo người dân trên cả nước tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, đặc biệt là thanh niên, sinh viên và các đối tượng trẻ. Các thí sinh có thể tham gia Vòng Sơ khảo trực tuyến tại trang web timhieuphapluat.tapchicongthuong.vn, đồng thời thành lập đội thi để tiếp tục tranh tài tại các vòng tiếp theo.

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 gồm 3 Vòng chính:

Vòng Sơ khảo: Tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến dành cho các cá nhân và tập thể tham gia dự thi thông qua các thiết bị điện tử. Vòng Sơ khảo diễn ra từ ngày 23-10 tới 13-11, gồm 3 tuần thi. Kết thúc 3 tuần thi, Ban tổ chức công bố các đội đủ điều kiện tham dự Vòng Tập huấn.

Vòng Tập huấn: Ban tổ chức và các chuyên gia tiến hành tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật, đồng thời trang bị kiến thức và kỹ năng trình diễn, truyền tải thông điệp cho các đội thi. Qua Vòng Tập huấn, Ban tổ chức lựa chọn 3 - 5 đội tham dự Vòng Chung kết.

Vòng Chung kết: Dự kiến diễn ra trong tháng 11-2026 theo hình thức trực tiếp, với sự tranh tài của các đội xuất sắc nhất. Các đội sẽ thể hiện kiến thức, hiểu biết pháp luật và tài năng thông qua sân khấu hóa việc áp dụng pháp luật, xử lý tình huống pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.